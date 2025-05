Rekordérka Seidlová pokorila ďalší míľnik - odbehla svoj 530. maratón

Tlmače/Bratislava 24. mája (TASR) – V poradí 530. maratón odbehla v sobotu na Vodnom diele v Žiline 77-ročná bežecká maratónska rekordérka Eva Seidlová.



„Čas som mala 5 hodín a 39 minút. Bolo to rozbehnuté dobre, ale na lepší čas. Nie je to až taký zlý čas, ale sľubovala som si lepšie,“ uviedla pre TASR Seidlová. Ako prezradila, tým, že má nového psa, beháva s ním len na krátke trate a to sa jej prejavilo na vytrvalosti.



Jej ďalšie plány závisia od možnosti, resp. ponuky na dopravu na pretek. „V auguste určite pobežím Extrém maratón na Furči a Rajecký maratón. Dovtedy by som ale určite ešte chcela niečo absolvovať,“ povedala Seidlová.



Po Rajeckom maratóne túto rekordérku čaká splnenie si jej dlhodobého sna – pobeží maratón v Reykjavíku na Islande. Vzápätí na to sa presunie do Austrálie, kde ju o týždeň bude čakať beh v Sydney.



Seidlová sa narodila 19. mája 1948 v Rimavskej Sobote. Behať začala vo veku 35 rokov. Prvý maratón absolvovala až takmer ako 38-ročná. Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.