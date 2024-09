Rekordná návštevnosť: Na US Open prišlo viac ako milión divákov

New York 9. septembra (TASR) - Na záverečnom tenisovom grandslame sezóny US Open zaznamenali rekordnú návštevnosť. Zápasy vo Flushing Meadows sledovalo počas troch týždňov 1.048.669 divákov. Je to prvýkrát, čo bola prekonaná miliónová hranica. Oproti vlaňajšiemu ročníku ide o 8-percentný nárast.



V tomto roku padol aj ďalší rekord v návštevnosti. Stretnutia hlavnej fázy v New Yorku videlo 832.640 divákov. US Open sa skončilo nedeľným finálovým duelom mužskej dvojhry, v ktorom sa tešil z titulu Talian Jannik Sinner. V pozícii nasadenej jednotky zvíťazil nad dvanástkou "pavúka" Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 6:4, 7:5. Sinner získal v New Yorku druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v januári nenašiel premožiteľa na Australian Open.



V sobotu rovnako prvýkrát na US Open triumfovala Bieloruska Arina Sobolenková. Druhá najvyššie nasadená hráčka vo finále dvojhry zvíťazila nad šestkou "pavúka" Američankou Jessicou Pegulovou 7:5, 7:5. Sobolenková získala v New Yorku tretí grandslamový titul, v januári i vlani ovládla Australian Open. Informovala o tom Americká tenisová asociácia (USTA).