Rekordné finále Roland Garros vstúpilo do histórie a nadchlo osobnosti

Paríž 9. júna (TASR) - Nedeľňajšie finále grandslamového turnaja Roland Garros medzi Carlosom Alcarazom a Jannickom Sinnerom vstúpilo do histórie nielen rekordnou dĺžkou, ale aj mimoriadnou športovou úrovňou, ktorá nadchla aj tenisové osobnosti. Carlos Alcaraz v ňom triumfoval nad svetovou jednotkou Talianom Jannickom Sinnerom 3:2 na sety, hoci prehrával 0:2 a odvrátil tri mečbaly. Víťaz RG z roku 1999 Američan Andre Agassi vidí v Alcarazovi mix troch velikánov, ktorí dominovali svetovému tenisu v uplynulých dvoch desaťročiach.



„Alcaraz má obranu ako (Novak) Djokovič, cit pre loptičku ako (Roger) Federer a tempo hry ako „Rafa“ (Rafael Nadal),“ konštatoval Agassi, ktorý odovzdal Alcarazovi Pohár mušketierov. Španiel obhájil vlaňajší triumf, súboj dvoch najvyššie nasadených hráčov získal napokon pre seba po setoch 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3) a 7:6 (10:2). Bol to pre neho celkovo piaty grandslamový titul. V rokoch 2024 a 2023 zvíťazil vo Wimbledone, v roku 2022 na US Open. Išlo o najdhlšie finále v histórii Roland Garros, ktoré trvalo 5:29 h. Z finálových zápasov grandslamových turnajov bol dlhší iba duel Djokoviča s Nadalom na Australian Open 2012 - 5:53 hod. Podľa bývalého trénera Sereny Williamsovej Patricka Mouratogloua išlo o najlepšie finále v histórii RG a jeden z najlepších grandslamových zápasov vôbec. „Najlepšie finále Roland Garros v histórii. Bezpochyby,“ uviedol a nadšenie neskrýval ani víťaz US Open 2014 Chorvát Marin Čilič: „Neuveriteľná úroveň.“ Sedemnásobný grandslamový víťaz John McEnroe zašiel so superlatívami ešte ďalej: „Oboch hráčov by sme mohli dať do serióznej úvahy o tom, že by boli favoritmi na víťazstvo proti Nadalovi v jeho vrcholnej forme. Nemyslím si, že niektorý z nich dosiahne na dvadsať (ako Nadal) alebo dvadsaťštyri (Djokovič) grandslamových titulov, pretože je to veľmi náročné. Alcaraz a Sinner sú však ako keď si neustále hovoríte, že nikto nemôže byť lepší než (legendárny basketbalista) Michael Jordan a pritom sa pozeráte na súčasnú NBA. Úroveň tenisu je dnes najvyššia, akú som kedy videl,“ konštatoval McEnroe.



Alcaraz je reálny nástupca Nadala na pozícii jedného z najväčších hráčov svojej éry. Na rekordného 14-násobného víťaza RG Nadala nadviazal Alcaraz nielen víťazstvom po tuhom boji, ale zaujímavú zhodu priniesli aj čísla: obaja Španieli získali svoj piaty grandslamový titul vo veku 22 rokov, 1 mesiac a 3 dni. „To bude osud. Túto štatistiku si budem pamätať. Keď som sa v zápase cítil najhoršie a nemal som už silu, tak som myslel práve na „Rafu“ a na všetky jeho comebacky,“ uviedol podľa AP Alcaraz, ktorý zvíťazil vo všetkých piatich grandslamových finále kariéry.



Podľa talianskeho denníka La Gazzetta dello Sport práve finále Alcaraza so Sinnerom potvrdilo nástup novej éry, ktorý symbolicky dokumentovali aj slová bývalej svetovej jednotky Novaka Djokoviča. Srb vypadol na parížskej antuke v semifinále a pripustil, že mohlo ísť o jeho posledný zápas na Roland Garros.



Alcaraz víťazstvom v Paríži upravil vzájomnú bilanciu so Sinnerom na 8:5. Taliana môže tešiť fakt, že účasťou vo finále si zabezpečil zotrvanie na prvej priečke rebríčka ATP, z ktorej nepadne ani po nadchádzajúcom grandslamovom turnaji vo Wimbledone.