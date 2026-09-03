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Rekordné prestupové leto: Kluby minuli až 9,89 miliardy dolárov
Podľa najnovšej správy FIFA o medzinárodných prestupoch bolo na celom svete dokončených viac ako 12.500 prestupov, čo je tiež rekord.
Autor TASR
Paríž 3. septembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vo štvrtok oznámila, že kluby minuli toto leto na medzinárodné prestupy viac ako 9,89 miliardy dolárov (približne 8,51 miliardy eur), čo je najvyššia suma, aká bola kedy zaznamenaná v letnom prestupovom období.
Podľa najnovšej správy FIFA o medzinárodných prestupoch bolo na celom svete dokončených viac ako 12.500 prestupov, čo je tiež rekord. Je to nárast oproti 11.863 pred rokom. Anglické kluby opäť dominovali vo výdavkoch a investovali viac ako 3,02 miliardy dolárov do prestupov na podpisy hráčov zo zahraničných klubov. Celková hodnota vrátane prestupov v rámci anglických klubov predstavuje až 4,7 miliardy dolárov.
Na druhom mieste figurujú talianske kluby s 1,1 miliardou dolárov, nasledované Španielskom (940 miliónov), Nemeckom (904 miliónov) a Francúzskom (641 miliónov).
Francúzske kluby vygenerovali najvyššie príjmy z prestupov, ktoré dosiahli 1,7 miliardy dolárov. V Anglicku to bolo 1,43 miliardy dolárov, nasledovalo Nemecko (1,02 miliardy), Španielsko (773 miliónov) a Portugalsko (642 miliónov).
Rekordy padli aj v ženskom futbale. FIFA oznámila až 1406 medzinárodných prestupov v profesionálnom ženskom futbale, čo predstavuje nárast o 19,2% oproti predchádzajúcemu rekordu. Výdavky na medzinárodné prestupy sa oproti rovnakému obdobiu v roku 2025 viac ako zdvojnásobili a dosiahli historické maximum 28,6 milióna dolárov.
Anglické kluby viedli vo výdavkoch s ôsmimi miliónmi dolárov, pred Španielskom (6,6 milióna dolárov), Nemeckom (4,9 milióna dolárov), USA (2,9 milióna dolárov) a Talianskom (2,1 milióna dolárov).
Podľa najnovšej správy FIFA o medzinárodných prestupoch bolo na celom svete dokončených viac ako 12.500 prestupov, čo je tiež rekord. Je to nárast oproti 11.863 pred rokom. Anglické kluby opäť dominovali vo výdavkoch a investovali viac ako 3,02 miliardy dolárov do prestupov na podpisy hráčov zo zahraničných klubov. Celková hodnota vrátane prestupov v rámci anglických klubov predstavuje až 4,7 miliardy dolárov.
Na druhom mieste figurujú talianske kluby s 1,1 miliardou dolárov, nasledované Španielskom (940 miliónov), Nemeckom (904 miliónov) a Francúzskom (641 miliónov).
Francúzske kluby vygenerovali najvyššie príjmy z prestupov, ktoré dosiahli 1,7 miliardy dolárov. V Anglicku to bolo 1,43 miliardy dolárov, nasledovalo Nemecko (1,02 miliardy), Španielsko (773 miliónov) a Portugalsko (642 miliónov).
Rekordy padli aj v ženskom futbale. FIFA oznámila až 1406 medzinárodných prestupov v profesionálnom ženskom futbale, čo predstavuje nárast o 19,2% oproti predchádzajúcemu rekordu. Výdavky na medzinárodné prestupy sa oproti rovnakému obdobiu v roku 2025 viac ako zdvojnásobili a dosiahli historické maximum 28,6 milióna dolárov.
Anglické kluby viedli vo výdavkoch s ôsmimi miliónmi dolárov, pred Španielskom (6,6 milióna dolárov), Nemeckom (4,9 milióna dolárov), USA (2,9 milióna dolárov) a Talianskom (2,1 milióna dolárov).