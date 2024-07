Rekordný deň na trhu NHL, Nashville podpísal Stamkosa na štyri roky

New York 2. júla (TASR) - O najväčší rozruch sa po pondelkovom otvorení trhu s voľnými hráčmi v zámorskej hokejovej NHL postaral Nashville. Predators získali Stevena Stamkosa i Jonathana Marchessaulta a okrem dvoch víťazov Stanleyho pohára sa ich novou akvizíciou stal obranca Brady Skjei. Ťahy generálneho manažéra Barryho Trotza presiahli hodnotu 100 miliónov amerických dolárov a dostali "Smashville" do centra pozornosti hokejového sveta. Celkovo zmenilo v prvý deň trhu dresy viac ako 100 hráčov a kluby minuli viac ako miliardu dolárov - najviac za jeden deň v histórii.



Stamkos strávil doteraz všetkých 16 svojich sezón v Tampe, ale s klubom sa nedohodol na novom kontrakte. "V žiadnom prípade som si nepredstavoval, že príde tento deň, ale stalo sa. Určite to bola horká pilulka na prehltnutie, keď sa skutočne začalo zhmotňovať, že v Tampe to ďalej nebude fungovať," povedal pre AP Stamkos, ktorý podpísal s Nashville štvorročný kontrakt na 32 miliónov dolárov s priemerným ročným platom osem miliónov USD. Stanley Cup získal v rokoch 2020 a 2021. Najcennejší pohár zdvihol v roku 2023 v drese Vegas nad hlavu aj Marchessault, ktorý uzavrel s "predátormi" päťročnú zmluvu v hodnote 27,5 milióna dolárov.



"Je to obrovský deň pre budúcnosť našej organizácie," komentoval príchod zvučných posíl generálny manažér Trotz. Predators podpísali Skjeia na sedem rokov za 49 miliónov a aj brankára Scotta Wedgewooda na dva roky za tri milióny. Celkovo ich nové podpisy stáli 111,5 milióna dolárov a sú prvým tímom, ktorý na voľnom trhu prekonal 100-miliónovu hranicu, odkedy Florida Panthers pred piatimi rokmi začala budovať tím odmenený v tomto roku ziskom Stanleyho pohára.



Kluby sa v prvý deň trhu s voľnými hráčmi zaviazali vyplatiť na kontraktoch celkovo 1,12 miliardy dolárov, čo je podľa portálu CapFriendly najviac za jeden deň v histórii NHL. V praxi sa tak okamžite ukázal dôsledok nárastu platového stropu na 88 miliónov dolárov na jeden tím, čo je prvý väčší skok od doby pred pandémiou. "K dispozícii boli naozaj dobrí hráči a minulo sa mimoriadne veľa peňazí. Videli ste, že tímy boli na trhu agresívne a množstvo hráčov zmenilo dres," komentoval pondelkové dianie Brad Treliving, generálny manažér Toronta. Maple Leafs získali Olivera Ekmana-Larssona, víťaza Stanley Cupu s Floridou. Švédsky obranca podpísal štvorročnú zmluvu s priemerným ročným platom 3,5 milióna dolárov. Toronto sa dohodlo aj s brankárom Josephom Wollom, útočníkom Maxom Domim, obrancom Timothym Liljegrenom a po získaní práv z Dallasu aj s obrancom Chrisom Tanevom (šesťročný kontrakt v hodnote 27 miliónov dolárov).



Tampa sa po strate Stamkosa dohodla na kontrakte s útočníkom Jakeom Guentzelom, má sedemročnú zmluvu na 63 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 9 miliónov USD. Lightning získali na neho práva cez víkend od Caroliny. "V Caroline to jednoducho nefungovalo a potom som sa dozvedel, že práva na mňa môže získať Tampa a to ma veľmi potešilo. Je to dobrý tím," vyhlásil Guentzel.



Medzi najaktívnejšie tímy patrili aj Chicago a Washington. S Blackhawks podpísali zmluvy útočníci Tyler Bertuzzi (štyri roky, 22 miliónov dolárov), Teuvo Teräväinen (tri roky, 16,2 milióna dolárov), Craig Smith (1 rok, 1 milión dolárov), obranca Alec Martinez (jeden rok, 4 milióny dolárov) a brankár Laurent Brossoit (dva roky, 6,6 dolárov milión). Capitals získali obrancu Jakoba Chychruna z Ottawy výmenou za beka Nicka Jensena a výber v treťom kole draftu v roku 2026., zaujali podpísaním šesťročného kontraktu s obrancom Mattom Royom v hodnote 34,5 milióna dolárov a dohodami s útočníkmi Brandonom Duhaimeom (dva roky, 3,7 milióna dolárov) a Taylorom Raddyshom (jeden rok, 1 milión dolárov).



Obranca Brandon Montour, ktorý pomohol Floride vyhrať Stanley Cup, podpísal za 50 miliónov dolárov na sedem rokov so Seattlom a Kraken pridali do kádra aj bývalého centra Golden Knights a šampióna 2023 Chandlera Stephensona za 43,75 milióna dolárov na rovnakú dobu. Odchody z Floridy Panthers zahŕňali okrem Ekmana-Larssona a Montoura aj Anthonyho Stolarza do Toronta, Ryana Lomberga do Calgary a Kevina Stenlunda do Utahu. Florida si však udržala Sama Reinharta s osemročnou zmluvou v hodnote 69 miliónov dolárov (8,625 milióna na sezónu). Panthers predĺžili kontrakt s ruským obrancom Dmitrijom Kulikovom. Dohodol sa na novej štvorročnej zmluve na 4,6 milióna dolárov.



Vancouver zasa podpísal bývalého krídelníka Bruins Jakea DeBruska za 38,5 milióna dolárov na sedem rokov. Boston podpísal sedemročný kontrakt s centrom Eliasom Lindholmom v hodnote 54,25 milióna dolárov a obrancovi Nikitovi Zadorovovi ponúkol 30 miliónov dolárov na nasledujúcich šesť sezón. New Jersey podpísalo dvojicu obrancov - Bretta Pesceho na šesť rokov a 33 miliónov dolárov a Brendena Dillona na tri roky za 12 miliónov dolárov. Devils získali aj útočníka Stefana Noesena na tri roky za 8,25 milióna dolárov.



San Jose podpísalo zmluvu s útočníkmi Tylerom Toffolim za 24 miliónov dolárov na štyri roky a Alexandrom Wennbergom na dva roky a 10 miliónov dolárov. Dallas si ponechal Matta Duchenea na ďalšiu sezónu za 3 milióny dolárov a dohodol sa s obrancami Iľjom Ľjubuškinom za 9,75 milióna dolárov na tri roky a Mattom Dumbom za 7,5 milióna dolárov na dva roky. Columbus podpísal s centrom Seanom Monahanom päťročný kontrakt na 27,5 milióna dolárov. Jordan Martinook predĺžil spoluprácu s Hurricanes, má trojročnú zmluvu v hodnote 9,15 milióna dolárov a Jaccob Slavin sa dohodol s Carolinou na novej 8-ročnej zmluve v celkovej hodnote 51,69 miliónov dolárov.



Los Angeles podpísalo na tri roky bývalého krídelníka Oilers Warrena Foegeleho za 10,5 milióna dolárov a obrancovi Joelovi Edmundsonovi dá za štyri roky celkovo 15,4 milióna dolárov. Oilers nahradili Foegeleho kontraktom s Viktorom Arvidssonom, na dva roky za 8 miliónov dolárov a pridali do kádra aj Jeffa Skinnera na základe jednoročnej zmluvy vo výške 3 milióny dolárov. Edmonton podpísal aj útočníkov Coreyho Perryho a Connora Browna.



Calgary Flames podpísalo ročný kontrakt na 3,5 milióna dolárov s krídelníkom Anthonym Manthom. V tíme bude pokračovať aj bieloruský útočník Jegor Šarangovič, ktorý sa dohodol na novej päťročnej zmluve v celkovej hodnote 28,750 milióna dolárov. Ruský hokejista Jakov Trenin podpísal štvorročnú zmluvu na 14 milióna dolárov s klubom NHL Minnesota Wild. New York Islanders podpísal štvorročnú zmluvu na 14 miliónov dolárov s Anthonym Duclairom.