Rekordný počet bežcov odštartoval na Devíne novú sezónu Behaj lesmi

Bratislava 8. mája (OTS) - Už tradične si ako prví dobehli pre svoju medailu naši najmenší bežci v detských pretekoch Dr.Max. Tento rok súťažilo až 157 detí v šiestich kategóriách a v objatí slávneho hradu sa museli cítiť ako statoční rytieri a nebojácne princezné. Okrem zážitkov si z Devína navyše odniesli aj štartovný balíček či tričko od hlavného partnera Dr.Max.Predčasným vrcholom programu boli charitatívne preteky VoltaRUN, ktorých finančný výťažok zo štartovného aj za každý ubehnutý kilometer pomôže seniorom zo slovenských domovov dôchodcov. Jednoznačne najväčší aplauz dňa si od prítomných bežcov i divákov vyslúžili 89 ročná pani Ľudmilka a dokonca 97 ročná pani Margitka z domova seniorov na Pažítkovej 2 v Bratislave. Tieto dámy svojimi výkonmi, ale najmä prístupom k životu inšpirovali všetkých prítomných a potvrdili starú známu pravdu, že vek je iba číslo!Prostredníctvom Nadácie JOJ, ktorá charitatívny beh VoltaRUN zastrešuje sa vybrala suma 2914 €, ktorá poslúži vybranému domovu seniorov na zakúpenie rehabilitačných a pohybových pomôcok pre seniorov. Táto suma však ešte nie je finálna, pridajú sa k nej ďalšie možnosti prispievania nad rámec registrácie.Prvá zastávka série s podporou zakladajúceho partnera štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky vyvrcholili hlavnými pretekmi o jednej hodine popoludní dlhšou 22 kilometrovou trasou, na ktorú nadväzovala 12 kilometrová kratšia trasa.Víťazom dlhej trasy, vedúcou napríklad aj cez známe Dúbravské schody, sa stal s časom 1:35:35 hodiny Konštantín Kocian, medzi ženami potom uspela Bronislava Chrappa za 1:51:16 hodiny. Kratšiu vzdialenosť, ktorá účastníkov zaviedla po stúpaní cez hrad Devín do lesov Devínskej Kobyly, vyhral Radovan Tomeček za 47:48 minúty. Ako prvá žena potom do cieľa dorazila Lenka Károlyi za 01:04:16 hodiny.Prvé tohtosezónne preteky Behaj lesmi sú síce úspešne za nami, už o tri týždne však obľúbená bežecká séria bude pokračovať, a to hneď novinkou Behaj lesmi Čičmany 28. mája 2022 . Lov štartovných čísel beží na webovej stránke www.behajlesmi.sk