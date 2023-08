Rekordný šampionát so zlatom pre Španielky, Bonmatiová: Výnimočné

Sydney 21. augusta (TASR) - Španielsko sa stalo po Nemecku iba druhou krajinou, ktorá získala titul majstra sveta vo futbale medzi mužmi i ženami. Tím okolo kapitánky Olgy Carmonovej triumfoval v nedeľu vo finále svetového šampionátu v Sydney nad Anglickom 1:0 a na tróne vystriedal Američanky, ktoré vyhrali dve predchádzajúce edície MS. Turnaj v Austrálii a na Novom Zélande prekonal rekordy sledovanosti, naživo ho na tribúnach videli takmer dva milióny divákov.



"Nebolo to vo finále ľahké, ale stále sme verili, že to dokážeme," povedala po zdvihnutí trofeje Carmonová, ktorá sa po necelej polhodine hry postarala o jediný gól súboja o zlato. Krátko po finále sa dozvedala smutnú správu o úmrtí svojho otca, ktorý podľahol dlhej chorobe. Poistku pre Španielky mohla dvadsať minút pred koncom pridať Jenifer Hermosová a hoci penaltu nepremenila, jej tím si tesný náskok ustrážil. "Je to niečo výnimočné. Postarali sme sa o historický moment," tešila sa Aitana Bonmatiová, ktorá dirigovala hru v strede poľa a prevzala si Zlatú loptu, ocenenie pre najlepšiu hráčku MS 2023.



Španielky zaváhali v siedmich dueloch na šampionáte iba raz, keď v priamom súboji o prvenstvo v základnej C-skupine prehrali s Japonskom zahanbujúco 0:4. "Bol to zlomový moment. Po tejto prehre sme si vyjasnili veci, zomkli sme sa a už nás nič nedokázalo zastaviť," tvrdí kouč Jorge Vilda. Práve on sa pred jedenástimi mesiacmi stal stredobodom kontroverzie v španielskom tíme, keď sa až 15 hráčok rozhodlo ďalej nereprezentovať aj pre jeho údajne neprimerané praktiky, ktoré mali mať zlý vplyv na ich psychiku. Zväz sa postavil na stranu trénera, tlak ustál a napokon priviedol Španielky k titulu. Aj s tromi hráčkami, ktoré sa rozhodli v bojkote nepokračovať a do tímu sa vrátili. Boli nimi Bonmatiová, Ona Batlleová a Mariona Caldenteyová.



Pre Španielsko je to vôbec prvá medaila z doterajších deviatich ženských svetových šampionátov. Najviac titulov má na konte tím USA - štyri. Španielky sa medzi elitou predstavili iba tretíkrát, pred štyrmi rokmi vypadli v osemfinále a v roku 2015 nepostúpili zo základnej skupiny. Teraz na ceste za zlatom vyradili v osemfinále Švajčiarsko 5:1, vo štvrťfinále Holandsko 2:1 po predĺžení a v semifinále Švédsko 2:1. "O tomto sme snívali už ako malé dievčatá a teraz je ťažké vôbec pochopiť, čo sa nám podarilo. Je to fantastické a až po príchode domov si to naplno uvedomíme," vyhlásila iba 19-ročná útočníčka Salma Paralluelová z FC Barcelona, ktorá potvrdila povesť obrovského talentu.



Na turnaji sa predstavilo prvýkrát v histórii 32 tímov a nebolo na ňom núdza o veľké prekvapenia. Medzi najväčšie patrili absencia obhajkýň USA vo štvrťfinálovej fáze, či vypadnutie Nemecka i Brazílie už v základnej skupine. Pozitívne naopak zaujali papieroví outsideri- do vyraďovačky postúpili Maroko, Juhoafrická republika, Jamajka, či Kolumbia. Do semifinále sa napokon dostali štyri tímy, ktoré ešte nemali na konte titul majsteriek sveta - okrem finalistov Španielska a Anglicka aj Švédsko a domáca Austrália. Bronz si vybojovali v súboji o tretie miesto Švédky po víťazstve nad domácimi 2:0.



Paralluelová získala cenu pre najlepšiu mladú hráčku MS, okrem nej výrazne zaujali napríklad aj iba 18-ročná Kolumbijčanka Linda Caicedová a o päť rokov staršia Japonka Hinata Mijazawaová, ktorá sa stala s piatimi gólmi najlepšiu strelkyňou turnaja. Cenu pre najlepšiu brankárku podujatia si odniesla Angličanka Mary Earpsová.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyjadrila mimoriadnu spokojnosť so záujmom, ktorý šampionát vyvolal v dejiskách i celosvetovo prostredníctvom prenosov. Na desať štadiónov zavítali spolu takmer dva milióny divákov (1,978.274) a doterajší rekord tak padol o viac ako 600-tisíc. "Pôvodný cieľ bol prilákať do hľadísk 1,3 milióna ľudí," pripomenula vo svojom vyhlásení FIFA. Priemerná návštevnosť na tohtoročnom šampionáte bola 30.911 divákov, pred štyrmi rokmi vo Francúzsku to bolo "iba" 21.756. "Toto tempo je nezastaviteľné. Čísla na týchto majstrovstvách sveta úplne zatienili rok 2019," uviedla Sarai Baremanová, ktorá vo FIFA šéfuje ženskému futbalu. Až desať zo 64 duelov malo návštevu vyššiu ako 45.000, finále v Sydney sledovalo priamo 75.784 divákov.