Rekordný Slafkovský opäť bodoval, v posledných 7 dueloch má 6+5

New York 16. februára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský potvrdil výbornú formu v zámorskej NHL. V nočnom zápase na ľade New Yorku Rangers strelil 19-ročný útočník Montrealu gól, pridal aj asistenciu a bodoval v siedmom zápase za sebou. Slafkovský vytvoril klubový rekord v bohatej 114-ročnej histórii Canadiens v počte zápasov s bodom v tínedžerskom veku. Montreal však prehral v Madison Square Garden 4:7.



Najvyššie draftovaný hráč v roku 2022 prekonal doterajší najlepší zápis Douga Wickenheisera, ktorý v sezóne 1980-81 bodoval ako tínedžer v šiestich dueloch za sebou. Alex Galchenyuk (2012-13) a Stephane Richer (1985-86) si pred dovŕšením 20. narodením pripísali bod v piatich zápasoch v rade. Slafkovský oslávi dvadsiatku 30. marca, dovtedy ešte čaká Montreal osemnásť zápasov, najbližšie v noci na nedeľu proti Washingtonu Capitals s Martinom Fehérvárym.



Slafkovský je v posledných zápasoch pevnou súčasťou prvého útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Na ľade trávi okolo 20 minút na zápas a pravidelne nastupuje v prvej presilovkovej formácii. Počas sedemzápasovej série nazbieral 11 bodov (6+5), v posledných 12 vystúpeniach si pripísal 14 bodov. V tejto sezóne má bilanciu 12+17 v 54 zápasoch.



Mladého slovenského útočníka však mrzela prehra v New Yorku, pretože Montreal je vo Východnej konferencii na 13. mieste a na postup play off stráca osem bodov. “Bodová séria je jedna vec, ale keď chceme vyhrávať takéto zápasy a ostať v hre o postup do play off, tak musíme hrať lepšie. Nemôžeme dostať sedem gólov, s tým sa nedajú vyhrávať zápasy. Musíme sa z toho poučiť a sústrediť sa na ďalšie zápasy. Neviem čo sa stalo, ale druhá tretina nám nevyšla. Musíme sa na to pozrieť a hrať lepšie,” povedal Slafkovský pre nhl.com.



V posledných dňoch trávil Slafkovský spoločný čas aj so svojim otcom, ktorý bol na návšteve v Kanade. Domov odletel v stredu pred zápasov v New Yorku, ale Juraj starší videl naživo prvý trojzápasový zápas svojho syna v NHL proti Anaheimu Ducks. Slafkovský sa pod víťazstvo 5:0 podpísal gólom a dvoma asistenciami. “Otec za mňa robil všetku náročnú prácu mimo ľadu. Upratoval, varil, nakupoval. Bol tu od minulého piatka, dali sme si pár obedov a bolo pekné sa s ním vidieť. Užili sme si čas spolu,” dodal Slafkovský pre Montreal Gazette.



Slafkovský je paradoxne produktívnejší viac vonku ako doma. Počas svojej kariéry nazbieral na klziskách súperov 27 bodov v 49 zápasoch, v Bell Centre si v 44 dueloch pripísal 12 bodov.