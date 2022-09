Rekordný záujem o dm ženský beh, na štarte budú Kuzminová i Barteková

Bratislava 16. septembra (TASR) - Trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová i úspešná slovenská strelkyňa a členka MOV Danka Barteková sa v sobotu v Bratislave postavia na štart jubilejného 10. ročníka dm ženského behu.



Kuzminová sa predstaví na tratiach 4 i 10 km. "Štvorkilometrovú trať si odbehne na pohodu s ďalšími olympioničkami a desiatku naplno," uviedla v tlačovej správe Bronislava Chrappa z organizačného tímu dm ženského behu 2022. "Nasťa" zrejme pobeží 4 km spolu s Dankou Bartekovou, ktorá je tiež jednou z 10 ambasádoriek 10. ročníka podujatia, určeného výhradne pre ženy.



"Beh som kedysi nemala rada a bol pre mňa povinnou jazdou počas kondičnej prípravy. Dnes sa však pri ňom skvele vyventilujem, vyčistím hlavu a usporiadam si myšlienky. Behanie je skvelé, má pozitívny vplyv na mentálne zdravie, pohodu, radosť z pohybu a zo života,“ tvrdí Barteková. "Nezáleží na tom, či odbehnete dva kilometre alebo polmaratón, dôležité je začať a spraviť prvý krok. Dôvod, prečo som v minulosti nerada behala, bol možno aj ten, že mi chýbala kamarátka, ktorá by ma správne podpichla, vytiahla von a spríjemnila mi behanie. Nesmierne sa teším, že na dm ženskom behu sa my, baby, potiahneme navzájom, vytvoríme skvelú atmosféru a možno namotivujeme ďalšie z nás, aby začali pravidelne behať.“



Vo vyše trojtisícovom štartovom poli sa objavia i ďalšie ambasádorky jubilejného behu. Prvá víťazka na dlhšej trati z roku 2012 Dana Janečková pobeží tentoraz 4 km, takisto ako zakladateľka Rakúskeho ženského behu Ilse Dippmannová. Dvojnásobná olympionička v maratóne Katka Pejpková (Berešová) a zakladateľka ženskej bežeckej komunity SHEruns Petra Pukalovičová sa postavia na štart pretekov na 10 km.



S ďalšími štyrmi ambasádorkami, bývalou šéfkou slovenskej atletiky a podpredsedníčkou Slovenského olympijského výboru (SOV) Máriou Mračnovou, nádejnými atlétkami Viktóriou Forsterovou a Emmou Zapletalovou i akrobatickou lyžiarkou Zuzanou Bernardovou (Stromkovou) sa účastníčky dm ženského behu stretnú v cieli, kde im po absolvovaní 4 alebo 10 km zavesia na krk medailu.



"Prihlásilo sa nám neskutočných 3939 žien. Všetky náležitosti súvisiace s účasťou splnilo 3453 – 2350 na štvorkilometrovej, 1003 na desaťkilometrovej trati a 100 v nordic walkingu. Z tých, ktoré pobežia štvorku sa 496 zapojí do súťaže dvojíc, v ktorej štartujú mama s dcérou a poradie v nej určí súčet ich časov,“ informoval riaditeľ podujatia Peter Pukalovič. "Zaujímavé je, že len 40 percent sú Bratislavčanky a až 60 percent bežkyne mimo hlavného mesta a zo zahraničia. Cudziniek sa prihlásilo 213. Už vo štvrtok, v prvý deň prezentácie, si bohatý štartový balíček prevzalo vyše 1200 účastníčok.“



Na 4-kilometrovej trati sa predstavia prvé dve bežkyne z minulého roka Lucia Pelikánová a Eliška Klepková, pobeží aj tretia z jarného minimaratónu na 4 km na ČSOB Bratislava Marathon Zuzana Polohová. Zaujímavý súboj sa črtá i na 10 km. Okrem spomenutých Kuzminovej, Pejpkovej a Pukalovičovej pobežia i tretia z nedávneho Telekom Night Run-u Zuzana Gejdošová a pred rokom tretia Pavla Krkošková. Vlaňajšia víťazka desiatky Katarína Došeková je prihlásená tiež, avšak vzhľadom na očakávaný prírastok sa prebehne asi len symbolicky.