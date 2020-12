Rektorka v kauze Suarezovej jazykovej skúšky rezignovala

Perugia 14. decembra (TASR) - Rektorka Univerzity pre zahraničných študentov v Perugii Giuliana Gregová odstúpila v pondelok zo svojej funkcie v kauze zmanipulovanej skúšky pre uruguajského futbalistu Luisa Suareza. Za nekalé praktiky ju predtým suspendovali na osem mesiacov.



Suarez chcel získať talianske občianstvo a prestúpiť z FC Barcelona do Juventusu Turín. V septembri podstúpil v Perugii jazykový test. Prokurátor v Perugii už začal trestné stíhanie, pričom medzi podozrivými je aj športový riaditeľ Juventusu Fabio Paratici. Z prestupu Suareza do Juventusu zišlo a Uruguajčan zamieril do Atletica Madrid.



"Rezignujem so vztýčenou hlavou. Vždy som konala čestne a férovo," uviedla Gregová v liste, z ktorého citovala agentúra DPA.