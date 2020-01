Dakar: Portugalský motocyklista zahynul pri nehode počas 7. etapy

Rijád 12. januára (TASR) - Portugalský motocyklista Paulo Goncalves zahynul počas nedeľnej 7. etapy Rely Dakar. Podľa oficiálneho webu podujatia mal po 276 kilometroch trasy z Rijádu do Wadi Al-Dawasiru nehodu.



Organizátori dostali echo o 10.08 h, leteckí záchranári ho našli o osem minút neskôr bez pulzu. Po resuscitácii ho transportovali do nemocnice, kde ho však vyhlásili za mŕtveho.



Pre 40-ročného Portugalčana to bola trinásta účasť na Rely Dakar, debutoval v roku 2006. Najväčší úspech dosiahol v roku 2015, keď obsadil celkové druhé miesto. V tomto ročníku figuroval po šiestej etape na pribežnej 46. priečke.