Rempe z NY Rangers dostal osemzápasový dištanc za zákrok na Heiskanena

New York 23. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Matt Rempe z New Yorku Rangers dostal osemzápasový dištanc za zákrok na obrancu Mira Heiskanena v piatkovom zápase zámorskej NHL proti Dallasu Stars. Oddelenie pre bezpečnosť hráčov mu udelilo trest za narazenie na mantinel a úder lakťom a počas jeho trvania nebude dostávať plat.



Incident sa odohral v 48. minúte duelu, v ktorom Rangers vyhrali 3:1. Rempe dostal za faul trest do konca zápasu. Bol to jeho prvý zápas v NHL po návrate z farmy Hartford Wolf Pack v AHL. V uplynulej sezóne dostal štvorzápasový dištanc za úder lakťom do hlavy Jonasa Siegenthalera z New Jersey. Na účet hráčskeho rezervného fondu tak na Rempeho úkor poputuje 80.000 dolárov a nezahrá si minimálne do 9. januára. Suspendácia je tak najdlhšia od mája 2021, kedy obdržal osemzápasový dištanc Kanaďan Nazem Kadri. Informácie priniesla agentúra AP.