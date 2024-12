Rempemu z NY Rangers hrozí dlhší trest za faul na Heiskanena

New York 21. decembra (TASR) - Kanadskému hokejistovi Mattovi Rempemu hrozí dlhší trest v zámorskej NHL. Oddelenie pre bezpečnosť hráčov si povolalo útočníka New Yorku Rangers na vypočutie v súvislosti s jeho tvrdým hitom na obrancu Dallasu Mira Heiskanena.



Dvadsaťdvaročný Rempe čelí za úder lakťom a narazenie na mantinel možnému trestu na šesť a viac zápasov. Incident sa odohral v 48. minúte duelu, v ktorom Rangers vyhrali v noci na sobotu v Dallase 3:1. Rempe dostal za faul trest do konca zápasu. Bol to jeho prvý duel v NHL po návrate z farmy Hartford Wolf Pack v AHL. V uplynulej sezóne dostal štvorzápasový dištanc za úder lakťom do hlavy Jonasa Siegenthalera z New Jersey. Informovala AP.