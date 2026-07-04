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Renard skončil na lavičke Tuniska

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Tréner Tunsika Hervé Renard reaguje počas zápasu F-skupiny Tunisko – Holandsko na majstrovstvách sveta vo futbale v Kansas City 25. júna 2026. Foto: TASR/AP

Renard predtým uviedol, že by mohol pokračovať v práci v Afrike, kde už v minulosti trénoval Maroko, Angolu, Zambiu a Pobrežie Slonoviny.

Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Herve Renard rezignoval na post trénera futbalistov Tuniska po dvoch zápasoch, v ktorých nedokázal zabrániť ich predčasnému koncu v skupinovej fáze na MS. Francúz prebral tím po tom, čo musel odísť Sabri Lamouchi po prehre 1:5 v prvom zápase proti Švédsku.

Tunisko potom prehralo aj ďalšie zápasy, 0:4 s Japonskom a 1:3 s Holandskom. Stalo sa jediným z 10 afrických tímov, ktoré nepostúpili do vyraďovacej fázy. Renard oznámil svoj odchod na Instagrame v sobotu slovami: „Bolo mi cťou nosiť farby Tuniska a zažiť tento nezabudnuteľný zážitok. Prajem tomuto tuniskému tímu všetko najlepšie do budúcnosti.“

Renard predtým uviedol, že by mohol pokračovať v práci v Afrike, kde už v minulosti trénoval Maroko, Angolu, Zambiu a Pobrežie Slonoviny. „Myslím si, že zostanem na kontinente. Pravdepodobne kvôli rešpektu, ktorého sa mi tam dostáva.“ Okrem toho trénoval Saudskú Arábiu na MS v roku 2022.
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