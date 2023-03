Renard údajne skončí vo funkcii trénera Saudskej Arábie

Paríž 29. marca (TASR) - Francúz Herve Renard by mal skončiť vo funkcii trénera futbalovej reprezentácie Saudskej Arábie. Informoval o tom portál getfootballnewsfrance.com. Podľa zdroja by mal Renard prevziať kormidlo francúzskeho ženského tímu.



Päťdesiatštyriročný tréner je na lavičke Saudov od roku 2019. Pod jeho vedením sa zúčastnili na MS 2022, kde zdolali neskorších šampiónov Argentínu (2:1) a prehrali s Poľskom (0:2) a Mexikom (1:2). V marci odohrali Renardovi zverenci dva prípravné zápasy, v ktorých prehrali s Bolíviou (1:2) a Venezuelou (1:2).



Okrem Saudskej Arábie trénoval Francúz aj Ghanu, Zambiu, Angolu, Pobrežie Slonoviny a Maroko. So Zambiou vyhral Africký pohár národov v roku 2012 a s Pobrežím Slonoviny v roku 2015.