Renard už nie je trénerom Saudskej Arábie
Pre Renarda to bolo už druhé pôsobenie na lavičke Saudov. To prvé sa začalo v roku 2019 a prinieslo úspešnú kvalifikáciu na MS v Katare.
Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Herve Renard nepovedie reprezentáciu Saudskej Arábie na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Päťdesiatsedemročný kouč oznámil v piatok agentúre AFP, že s ním tamojší zväz menej ako dva mesiace pred začiatkom šampionátu ukončil spoluprácu.
Pre Renarda to bolo už druhé pôsobenie na lavičke Saudov. To prvé sa začalo v roku 2019 a prinieslo úspešnú kvalifikáciu na MS v Katare. Tam sa jeho zverenci postarali o jedno z najväčších prekvapení, keď v úvodnom dueli skupiny zdolali neskorších víťazov Argentínu 2:1. Zvyšné dva zápasy však prehrali a nepostúpili do osemfinále. Vo funkcii ho potom nahradil Roberto Mancini, no ten nezačal boje o tohtoročné MS ideálne a trénerom sa tak v októbri 2024 stal opäť Renard. O rok neskôr si s krajinou vybojoval miestenku na MS. Saudská Arábia je v H-skupine spoločne so Španielskom, Kapverdami a Uruguajom.
Pre Renarda to bolo už druhé pôsobenie na lavičke Saudov. To prvé sa začalo v roku 2019 a prinieslo úspešnú kvalifikáciu na MS v Katare. Tam sa jeho zverenci postarali o jedno z najväčších prekvapení, keď v úvodnom dueli skupiny zdolali neskorších víťazov Argentínu 2:1. Zvyšné dva zápasy však prehrali a nepostúpili do osemfinále. Vo funkcii ho potom nahradil Roberto Mancini, no ten nezačal boje o tohtoročné MS ideálne a trénerom sa tak v októbri 2024 stal opäť Renard. O rok neskôr si s krajinou vybojoval miestenku na MS. Saudská Arábia je v H-skupine spoločne so Španielskom, Kapverdami a Uruguajom.