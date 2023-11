Renato Sanches sa opäť zranil a AS Rím môže chýbať niekoľko týždňov

Rím 22. novembra (TASR) - Portugalský futbalista Renato Sanches sa opäť zranil a AS Rím môže vypadnúť na dlhšie obdobie.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar v prebiehajúcej sezóne vynechal už desať zo 16 duelov tímu, keď ho vyradilo zranenie zadného stehenného svalu. Ako informuje portál Football Italia, v utorok sa podrobil ďalším testom, ktoré poukázali na opätovný problém so svalom. Ten ho môže vyradiť na ďalšie týždne.



Sanches sa uplynulé tri sezóny trápi s rôznymi zdravotnými problémami. Vlani v auguste prestúpil z Lille do Paríža Saint-Germain, no ten ho poslal toto leto do AS Rím na hosťovanie do konca sezóny s následnou opciou.