Repčík bude hrať za HC Košice

Košice 23. septembra (TASR) - Dres hokejistov HC Košice bude v prebiehajúcej sezóne obliekať Peter Repčík. Dvadsaťročný útočník sa pokúsil prebojovať do NHL a za HC Utah v príprave dokázal i skórovať v zápase so San Jose Sharks, no napokon naplnil dohodu, ktorú s účastníkom Tipos extraligy uzavrel už v júli.



Odchovanec "oceliarov" Repčík odohral minulý ročník v tíme Drummondville Voltigeurs, s ktorým vyhral kanadskú QMJHL. Predstavil sa na troch majstrovstvách sveta juniorov a bol kapitánom slovenskej reprezentácie do 18 rokov. Správu zverejnil HC Košice na sociálnej sieti.