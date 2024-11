Repčík sa dočkal prvého gólu v lige, Rapáč hovoril o kríze i zlepšení

Košice 20. novembra (TASR) - Šláger 20. kola hokejovej Tipos extraligy potvrdil hernú fazónu oboch tímov. Zatiaľ čo Košičania vykročili koncentrovaným výkonom za potvrdením líderskej pozície, Spišiaci nepretrhli sériu prehier a z víťazstva sa netešili piatykrát za sebou. Podľa ich kapitána Branislava Rapáča je tím v kríze, no práve duel v Košiciach ukázal veľa pozitívnych momentov, z ktorých by sa mohol odraziť k lepším výsledkom.



Košičania mali za sebou sedem víťazstiev z uplynulých deviatich zápasov a na nedeľňajšie víťazstvo z ľadu majstrovskej Nitry chceli nadviazať aj proti druhému z vlaňajších finalistov. Tréner Dan Ceman po zápase priznal, že sa jeho tím na tento duel intenzívne pripravoval a potvrdil to od úvodných minút.



V prvej tretine, rozkúskovanej viacerými vylúčeniami, mali streleckú prevahu 11:5 a viedli po nej 1:0. Bývalý hráč Spišskej Novej Vsi Olivier Archambault síce z trestného strieľania neskóroval, ale Peter Repčík po prieniku poslal domácich do vedenia. Pre 20-ročného útočníka to bol prvý gól v slovenskej extralige. Dočkal sa ho v 17. zápase, predtým mal štyri asistencie. "Som šťastný, konečne mi to padlo. Bol to pre nás veľký zápas, sústredili sme sa naň od prvej minúty. Myslím si, že je to vidno aj na výsledku," povedal útočník, ktorý si odložil pamätný puk. Na prvý presný zásah v drese "oceliarov" premenil svoju 19. strelu v sezóne. "Všetci ma podporovali a pripomínali mi, že hrám solídny hokej. Skôr to bolo o tom, že som robil tlak na seba ja sám, pretože som chcel tímu pomôcť aj gólmi. Niekedy môžem hrať dobre, no zápasy aj tak rozhodujú góly," zdôraznil Repčík.



Na jeho presný zásah nadviazal v druhej tretine Patrik Lamper, ktorý dvomi presnými zásahmi potvrdil gólovú formu. Skóroval aj v predošlom zápase v Nitre a za uplynulých päť zápasov má na konte štyri presné zásahy. Po stretnutí príliš nehovoril o svojej forme, ale o radosti z cenného víťazstva. "Išli sme si poistiť prvú priečku, čo sa nám aj podarilo. Máme štyri silné útoky, ktoré vedia dať gól. Mne to dali spoluhráči dvakrát ideálne. Najskôr mi pred prázdnu bránku nahral Matúš Havrila, neskôr ma skvele vysunul Mišo Chovan. Som im za to vďačný. Každý hráč chce pomôcť mužstvu a som rád, že sa mi to dnes takto podarilo," skonštatoval Lamper, ktorý mal ešte dosť času skompletizovať hetrik: "Asi mi to dnes nebolo súdené," uviedol s úsmevom. Košičania vrátili Spišiakom prehru 4:6 z úvodného vzájomného zápasu sezóny. Podarilo sa im to aj bez viacerých hráčov, keďže tímu chýbali Filip Krivošík, Marek Bartánus, Eduard Šimun či Eduard Šedivý.



Spišiaci sa v počte víťazstiev zasekli na nešťastnej 13-tke. Od 27. októbra nezvíťazili, pričom toto obdobie rozdelila reprezentačná prestávka. Pred ňou prehrali 0:4 so Zvolenom aj Liptovským Mikulášom. "Tie dve prehry sa môžu stať. Vtedy nás trápili zdravotné problémy, ktorými by sa to dalo ospravedlniť," uviedol Rapáč, ktorého viac mrzeli výkony po reprezentačnej prestávke. Jeho tím prehral doma s Nitrou 3:4 pp a aj s Novými Zámkami (5:8). "V tých zápasoch sme hrali laxne a mysleli sme si, že sa naši súperi zdolajú sami a že sa na víťaznú vlnu dostaneme iba tak bez tvrdej práce. Tak to však nefunguje," poznamenal Rapáč, ktorý napriek prehre v Košiciach vyzdvihol zlepšený výkon. "Sme v kríze, no dnes sme prepli na vyšší stupeň, ale stáli sme proti najkvalitnejšiemu tímu v líge. My však ešte nie sme tam, kde sú domáci."



Spišiakom v nedávnom období chýbajú aj body legionárov. Zack Andrusiak je s 15 gólmi ešte stále najlepší strelec ligy, no nebodoval v uplynulých piatich zápasoch. To isté platí pre Danteho Hannouna. Connor Ford zbieral body iba v jednom z uplynulých šiestich duelov a Stephen Harper chýbal na súpiske tímu v Košiciach. "Potrebujeme, aby zabralo celé mužstvo, nielen legionári. Tí dávali góly na začiatku sezóny, no nie je to len o góloch. Nedávno sme dali doma päť gólov a aj tak sme prehrali. Namiesto toho, aby sme hrali tímovo, sme hrali úplne inak. V zápase v Košiciach som však videl oveľa viac pozitívnych vecí než v predošlých dueloch. Myslím si, že keby sme tak hrali aj v nedávnych zápasoch, skončili by sa inak. Verím, že sme týmto duelom spravili prvý krok k tomu, aby sme znovu boli na víťaznej vlne," zdôraznil Rapáč.