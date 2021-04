Repiská prehrala v 2. kole na ME so Zetčiriovou 0:2

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Martina REPISKÁ (SR) - Linda Zetčiriová (Bul.) 0:2 (-10, -14)

Kyjev 28. apríla (TASR) - Slovenská bedmintonistka Martina Repiská nepostúpila do osemfinále na ME jednotlivcov v Kyjeve. V stredajšom zápase 2. kola podľahla Bulharke Linde Zetčiriovej 0:2 na sety (-10, -14).Repiská v druhom sete viedla 9:5 v snahe vyrovnať, ale súperka ôsmimi bodmi za sebou otočila skóre a doviedla duel do víťazného konca.Repiská prehrala vo svojom prvom vystúpení, keďže sa posunula do 2. kola bez boja. Pôvodne mala nastúpiť v 64-kovom pavúku dvojhry žien v 1. kole proti Aliyi Demirbagovej z Turecka. Tá sa však na turnaji nezúčastnila.