Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Šport

Reportérku zmiatla výmena dresov, pri rozhovore si pomýlila hráča

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Oliver Ondráš

Kleinfeldtová sa pokúsila v rozhovore pokračovať, Friedl však už nemal náladu.

Autor TASR
Frankfurt 24. augusta (TASR) - Bizarný moment priniesol pozápasový rozhovor po sobotňajšom stretnutí úvodného kola nemeckej Bundesligy medzi Eintrachtom Frankfurt a Werderom Brémy (4:1). Reportérka televízie SKY Katharina Kleinfeldtová si na rozhovore pomýlila hosťujúceho kapitána Marca Friendla s domácim brankárom Michaelom Zettererom.

Kleinfeldtová sa svojho respondenta spýtala na duel, neuvedomila si však, že v drese víťazného tímu stojí po jej boku hráč zdolaného celku. Friedl okamžite reagoval slovami: „Som hráč Werderu Brémy.“

Reportérka sa ospravedlnila, keď si uvedomila svoju chybu. „Situácia je pre mňa veľmi nepríjemná a mrzí ma to. Dúfam, že sa na tom bude môcť Marco o pár dní zasmiať. Pred duelom som s ním robila rozhovor, žiaľ, dres Frankfurtu ma pomýlil, čo viedlo k tejto nešťastnej zámene,“ citovala Kleinfeldtovú agentúra DPA.

Friedl po tejto udalosti vyzeral byť trochu nahnevaný a povedal, že nič podobné ešte nezažil. „Hodinu a pol pred zápasom som sa s tou ženou rozprával,“ povedal kapitán Werderu. Kleinfeldtová sa pokúsila v rozhovore pokračovať, Friedl však už nemal náladu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb