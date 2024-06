Reprezentáciu SR do 21 rokov preverí Moldavsko

Šamorín 10. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov uzavrie sezónu 2023/2024 utorkovým prípravným zápasom proti Moldavsku. Zápas v Národnom tréningovom centre v Senci sa začne o 18.30 h. V kalendárnom roku 2024 zatiaľ mladí Slováci uspeli vo všetkých troch stretnutiach.



"Moldavsko máme zanalyzované. Pozerali sme ich posledné zápasy a porovnávajúc ich s Azerbajdžanom, hrajú Moldavci podobným systémom. Príprava na tento zápas tak bude z tohto pohľadu o to jednoduchšia. V porovnaní s Azerbajdžanom sú však Moldavci o niečo aktívnejší a agresívnejší, na čo sa musíme pripraviť,“ uviedol asistent trénera SR 21 Mário Auxt pre oficiálny web SFZ.



Dvadsaťjednotka vo svojom prvom júnovom zápase vyhrala v piatok v Senci nad Azerbajdžanom 3:2. Napriek víťazstvu však v tíme nepanovala spokojnosť s predvedenou hrou. "Zápas s Azerbajdžanom bol rozdielny v prvom a druhom polčase. Tento náš zápas sme si už rozanalyzovali a proti Moldavsku chceme eliminovať chyby, ktoré sme mali najmä v druhom polčase proti Azerbajdžanu. Do zápasu s Moldavskom sa chceme nachystať čo najlepšie," zdôraznil Auxt.



Proti Azerbajdžanu do hry naskočili až na jednu výnimku všetci hráči do poľa. Proti Moldavsku už realizačný tím neplánuje prestriedať celý tím cez polčasovú prestávku. Pokiaľ však ide o základnú zostavu, pri jej tvorbe budú musieť tréneri zohľadniť aj zdravotný stav niektorých hráčov. Potvrdil to aj Auxt: "Z prvého zápasu nám vyšli niektoré drobné zranenia. Je v našom záujme, aby chlapci sa z reprezentácie vrátili do klubov v čo najlepšie forme, aby neboli zranení a mohli trénovať a hrať. Budeme preto brať zreteľ aj na tento aspekt, pričom múdrejší budeme po predzápasovom tréningu."



Svoj šiesty reprezentačný štart za národný tím do 21 rokov si v piatok proti Azerbajdžanu pripísal Artur Gajdoš. Dvadsaťročný stredopoliar bol súčasťou zostavy, ktorá nastúpila na prvých 45 minút. "Hrali sme dobre zhruba 60 minút. Potom nám však akoby vypadla koncentrácia. Veci, ktoré sme si povedali pred zápasom, sa nám potom nedarilo plniť. Aj z toho vyplynuli dva góly, ktoré sme inkasovali,“ vyhlásil Gajdoš. "Podľa mňa nás teraz čaká podobný zápas ako s Azerbajdžanom. Súpera si pozrieme na videu. Na tréningu sa pokúsime na nich pripraviť tak, aby sme vyhrali."



Moldavská dvadsaťjednotka spravidla hrá v rozostavení 5-4-1. Sokolíci sa tak zrejme musia pripraviť na hlboký blok súpera. "Musíme premieňať šance. Je dôležité dať gól už z prvých šancí. Potom súper musí otvoriť hru, vďaka čomu môžeme pridať aj ďalšie góly. Tak to bolo aj proti Azerbajdžanu, ktorému sme pokojne v prvom polčase mohli dať aj štyri góly. Za takého stavu by sa potom aj druhej partii v druhom polčase hralo o niečo lepšie," dodal Gajdoš.