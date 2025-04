Kanoistov povedie Hüttner. Vlček: Potrebovali sme nový vietor

Bratislava 28 apríla (TASR) - Novým trénerom slovenskej reprezentácie rýchlostných kanoistov sa stal bývalý úspešný maďarský pretekár Csaba Hüttner. Reprezentáciu do 23 rokov a juniorov povedie Kristína Medovčíková. V stredu o tom informovala Slovenská kanoistika na tlačovej konferencii.



Hüttner preberá slovenských kanoistov v kritickom období. Tradične úspešný slovenský šport pred rokom v Paríži vôbec prvýkrát v ére samostatnosti nemal zastúpenie pod piatimi kruhmi. „Nového trénera sme hľadali do poslednej možnej chvíle. Chceli sme priniesť nový vietor, aby sme to trochu oživili. Dali do toho novú krv, skúsenosti a poznatky. Potrebovali sme si aj spraviť audit a zistiť, akých trénerov máme k dispozícii. Preto sme vyhlásili výberové konanie," informoval nový predseda sekcie hladkých vôd Erik Vlček.



Držiteľ 10 titulov majstra sveta a 11 zlatých medailí z ME prezradil, že proces hľadania reprezentačných trénerov mal odlišný priebeh. „Trénera juniorov sme hneď našli. Kristína ukázala, že má skúsenosti. Dlhé roky pôsobila ako reprezentačná trénerka v Anglicku. Som veľmi rád, že som ju aj v spolupráci s ostatnými dokázal prehovoriť k návratu na Slovensku. Tréner hlavnej reprezentácie sa hľadal zložitejšie, na výberovom konaní sme sa nevedeli rozhodnúť. Mali sme však priestor poobzerať sa aj niekde inde a čakanie sa oplatilo. Som rád, že sme sa neunáhlili a nezobrali hneď prvú ponuku. Prvýkrát v histórii sa nám podarilo podpísať zmluvu so zahraničným trénerom a je to veľký úspech. Csaba je skvelá voľba. Pôsobil 8 rokov vo vedení maďarskej reprezentácie. Bol na dvoch olympiádach a s maďarským tímom získal 13 medailí a z toho tri zlaté. Tieto výsledky a skúsenosti hovoria samé za seba,“ doplnil Vlček.



Hüttner získal na prelome deväťdesiatych a nultých rokov štyri tituly majstra sveta ako člen posádok C4. „Ďakujem Slovenskej kanoistike, že sme sa dohodli a teším sa na spoluprácu. Bude to výzva, ale ja mám výzvy rád. Opäť sa bude meniť spôsob kvalifikácie na olympiádu, treba sa na to dobre nastaviť. To je hlavný cieľ. V tíme sú olympijskí medailisti, je sa tu o koho oprieť,“ uviedol nový reprezentačný tréner.



Na prácu sa teší aj nová trénerka reprezentácie do 23 rokov a juniorov: „Mojou úlohou bude pomôcť trénerom v kluboch, aby začali používať trochu modernejšie metódy. Potrebujeme úspešných juniorov, aby z nich vyrástli úspešní seniori,“ povedala Medovčíková.