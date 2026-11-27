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Reprezentáciu povedie Ondrej Kačmár st.: Vážim si dôveru
Kačmár st. odštartuje program reprezentácie 19. decembra výberovým reprezentačným kempom, na ktorý nadviažu od januára do marca tréningové kempy.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenskú reprezentáciu v malom futbale povedie Ondrej Kačmár st., ktorý podpísal zmluvu do decembra 2027. Národný tím tak povedie na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia 2. až 11. júna v Brne. V piatok o tom informoval Slovenský zväz malého futbalu (SZMF) na svojom webe.
Trénerská stolička pri slovenskej reprezentácii nebola obsadená od konca Rumuna Mariusa Mitua po tohtoročných majstrovstvách Európy v Bratislave, na ktorých sa Slováci neprebojovali zo základnej skupiny. Kačmár pôsobil ako tréner reprezentačného A-tímu už v rokoch 2013 a 2017. V roku 2022 pôsobil ako asistent Ladislava Borbélyho počas domácich ME v Košiciach. S mládežníckymi reprezentáciami Slovenska získal kompletnú medailovú zbierku – zlato z MS do 23 rokov 2024 v Chorvátsku, striebro z MS do 21 rokov 2018 v Česku a bronz z ME do 21 rokov 2016 v Česku. Jeho asistentom bude bývalý reprezentant Rudolf Beliš.
„Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Viesť slovenskú reprezentáciu je pre mňa česť aj veľká zodpovednosť. Pri A-tíme som už pôsobil ako hlavný tréner aj ako asistent. Skúsenosti z oboch pozícií i z práce s reprezentáciou do 23 rokov chcem využiť aj teraz. Chcem nadviazať na prácu, ktorá sa pri reprezentácii urobila. Máme skúsených hráčov, ktorí vedia, čo si medzinárodný malý futbal vyžaduje. Zároveň vidím potenciál v mladých hráčoch, ktorých poznám z 'dvadsaťtrojky'. Ak si výkonmi vypýtajú šancu, chcem im ju dať. Chcem, aby sme hrali odvážne, boli dobre organizovaní a držali spolu aj vo chvíľach, keď sa zápas nevyvíja podľa našich predstáv. Na veľkých turnajoch chceme bojovať o čo najlepší výsledok. Teším sa na prvé stretnutie s hráčmi a na spoločnú prácu,“ uviedol Kačmár st. pre web SZMF.
K vymenovaniu nového kormidelníka reprezentácie sa vyjadril aj prezident SZMF Peter Králik: „Výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu rozhodol, že novým hlavným trénerom mužskej reprezentácie bude Ondrej Kačmár. V roku 2018 doviedol slovenskú reprezentáciu do 21 rokov k striebru na majstrovstvách sveta a v roku 2024 získal s výberom do 23 rokov historický titul majstra sveta. Pri práci s mladými hráčmi ukázal, že z nich vie vybudovať mužstvo, ktoré obstojí aj v najťažších zápasoch. Chcem vyzdvihnúť aj Ruda Beliša, ktorý bol pri týchto úspechoch a pri A-tíme bude Ondrejovou pravou rukou. Rudo reprezentoval Slovensko ako hráč úctyhodných 15 rokov a do realizačného tímu prináša skúsenosti z veľkých zápasov. Obom držím palce v príprave na majstrovstvá sveta v Brne.“
Kačmár st. odštartuje program reprezentácie 19. decembra výberovým reprezentačným kempom, na ktorý nadviažu od januára do marca tréningové kempy. Následne sa reprezentácia predstaví na EMF Nations Games, po ktorých budú nasledovať regionálne tréningy. Národný tím sa potom opäť stretne päť dní pred MS na prípravnom kempe, ktorý by mal zavŕšiť prípravu pred MS 2027 v Brne.
Trénerská stolička pri slovenskej reprezentácii nebola obsadená od konca Rumuna Mariusa Mitua po tohtoročných majstrovstvách Európy v Bratislave, na ktorých sa Slováci neprebojovali zo základnej skupiny. Kačmár pôsobil ako tréner reprezentačného A-tímu už v rokoch 2013 a 2017. V roku 2022 pôsobil ako asistent Ladislava Borbélyho počas domácich ME v Košiciach. S mládežníckymi reprezentáciami Slovenska získal kompletnú medailovú zbierku – zlato z MS do 23 rokov 2024 v Chorvátsku, striebro z MS do 21 rokov 2018 v Česku a bronz z ME do 21 rokov 2016 v Česku. Jeho asistentom bude bývalý reprezentant Rudolf Beliš.
„Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Viesť slovenskú reprezentáciu je pre mňa česť aj veľká zodpovednosť. Pri A-tíme som už pôsobil ako hlavný tréner aj ako asistent. Skúsenosti z oboch pozícií i z práce s reprezentáciou do 23 rokov chcem využiť aj teraz. Chcem nadviazať na prácu, ktorá sa pri reprezentácii urobila. Máme skúsených hráčov, ktorí vedia, čo si medzinárodný malý futbal vyžaduje. Zároveň vidím potenciál v mladých hráčoch, ktorých poznám z 'dvadsaťtrojky'. Ak si výkonmi vypýtajú šancu, chcem im ju dať. Chcem, aby sme hrali odvážne, boli dobre organizovaní a držali spolu aj vo chvíľach, keď sa zápas nevyvíja podľa našich predstáv. Na veľkých turnajoch chceme bojovať o čo najlepší výsledok. Teším sa na prvé stretnutie s hráčmi a na spoločnú prácu,“ uviedol Kačmár st. pre web SZMF.
K vymenovaniu nového kormidelníka reprezentácie sa vyjadril aj prezident SZMF Peter Králik: „Výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu rozhodol, že novým hlavným trénerom mužskej reprezentácie bude Ondrej Kačmár. V roku 2018 doviedol slovenskú reprezentáciu do 21 rokov k striebru na majstrovstvách sveta a v roku 2024 získal s výberom do 23 rokov historický titul majstra sveta. Pri práci s mladými hráčmi ukázal, že z nich vie vybudovať mužstvo, ktoré obstojí aj v najťažších zápasoch. Chcem vyzdvihnúť aj Ruda Beliša, ktorý bol pri týchto úspechoch a pri A-tíme bude Ondrejovou pravou rukou. Rudo reprezentoval Slovensko ako hráč úctyhodných 15 rokov a do realizačného tímu prináša skúsenosti z veľkých zápasov. Obom držím palce v príprave na majstrovstvá sveta v Brne.“
Kačmár st. odštartuje program reprezentácie 19. decembra výberovým reprezentačným kempom, na ktorý nadviažu od januára do marca tréningové kempy. Následne sa reprezentácia predstaví na EMF Nations Games, po ktorých budú nasledovať regionálne tréningy. Národný tím sa potom opäť stretne päť dní pred MS na prípravnom kempe, ktorý by mal zavŕšiť prípravu pred MS 2027 v Brne.