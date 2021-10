Reprezentačné tímy sa v príprave na MS predstavia v Trenčíne

Nominácia slovenskej reprezentácie žien na 6 Nations Floorball Challenge (15.–17. októbra v Trenčíne, zdroj: szfb.sk):



Brankárky: Jana DUPČÁKOVÁ, Adriana MICHALISKOVÁ

Hráčky: Alžbeta ĎURÍKOVÁ, Daniela KVASKOVÁ, Miriam BUKOVÁ, Laura CHÚPEKOVÁ, Denisa FERENČÍKOVÁ, Katarína KLAPITOVÁ, Tamara DOBOŠOVÁ, Michaela ŽIKAVSKÁ, Klára GROSSOVÁ, Barbora KOCÚROVÁ, Linda DETKOVÁ, Lenka CUPRÁKOVÁ, Kristína HUDÁKOVÁ, Linda PUDIŠOVÁ, Nikol DRÁBEKOVÁ, Michaela KRAJČOVÁ, Michaela ŠPONIAROVÁ, Monika PINTÉROVÁ, Kristína BELICOVÁ, Klaudia ROBOVÁ, Alexandra FAKTOROVÁ, Lenka ČERVENÁ, Paulína HUDÁKOVÁ



realizačný tím: Michal JEDLIČKA, Dušan ĎURÍČEK, Štefan RAJČAN, Dušan GÁBOR, Vojtěch TYPL, Tomáš PUČAN, Zuzana MAĎARČÍKOVÁ



Nominácia slovenskej reprezentácie mužov na 6 Nations Floorball Challenge (15.–17. októbra v Trenčíne, zdroj: szfb.sk):

Brankári: Jakub KLOBUČNÍK, Adam KOHÚT, Filip VAŠKO

Hráči: Michal MIŠKE, Ronald GAŠPARÍK, Lukáš ŘEZANINA, Ladislav MIRT, Šimon HATALA, Kristián KOZÁK, Samuel VIRGA, Michal PAŽÁK, Lukáš UJHELYI, Martin KUBOVIČ, Filip ČONKA-SKYBA, Michal DUDOVIČ, Ladislav GÁL, Matúš GAJDOŠ, Jakub GRICH, René SLEZÁK, Martin GRLICKÝ, Tomáš KVASNICA, Peter BEZEG, Tomáš BEZEG, Jakub KOŠARIŠŤAN, Šimon ŠMAJDA, Richard CVACHO, Peter STELLER, Samuel KELEMEN, Matúš GBURÍK, Daniel OLEKŠÁK, Šimon BATKOVIČ, Samuel DÁVIDEK, Peter BANGA



Realizačný tím: Radomír MRÁZEK, Ján PURC, Karel ŠEFČÍK, Stanislav TEREZ, Lukáš KOVAŘÍK, Denis MARKO, Maroš MIGO

Trenčín 14. októbra (TASR) - Slovenské reprezentačné výbery čaká záverečná zápasová previerka pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo florbale. Muži aj ženy SR sa predstavia na domácom podujatí 6 Nations Floorball Challenge, ktorý sa bude od piatka do nedele konať v Trenčíne.Namiesto pôvodne plánovaných šiestich krajín v oboch kategóriách sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu na svete zúčastnia na podujatí len tri - okrem Slovenska aj Poľsko a Nemecko. Mužský výber si v Trenčíne zahrá tri zápasy, jeden proti Poliakom a dva s Nemcami. "," uviedol pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner reprezentácie mužov Radomír Mrázek.Podľa kouča hráči dokázali v uplynulom období pozdvihnúť na solídnu úroveň najmä obrannú činnosť: "."Reprezentačný výber žien taktiež odohrá tri zápasy, no na rozdiel od mužov ho čakajú dva súboje proti Poľsku a jeden s Nemkami. "," povedal pre szfb.sk tréner Sloveniek Michal Jedlička.Pre jeho zverenky bude turnaj prípravou na MS vo švédskej Uppsale, ktoré sa uskutočnia od 27. novembra do 11. decembra. Slováci zabojujú na svetovom šampionáte v Helsinkách od 3. do 12. decembra.