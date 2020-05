Reprezentačný krídelník David Abrhám má byť posilou Levíc

Levice 30. mája (TASR) - Účastník Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Patrioti Levice angažoval prvú posilu pre sezónu 2020/2021. Do "žlto-zeleného" dresu sa oblečie 23-ročný krídelník a reprezentant Slovenska David Abrhám.



Pre Abrháma to bude prvé pôsobenie mimo hlavného mesta, doteraz totiž hral len v rámci Bratislavy za Karlovku a Inter. Počas pôsobenia v Bratislave sa v roku 2016 stal „najlepším mladým hráčom SBL“, o tri roky neskôr získal majstrovský titul. „Levice ma oslovili s ponukou na spoluprácu. Minulý rok zmenili koncepciu a vydali sa slovenskou cestou, čo sa mi veľmi páči a chcel som byť toho súčasťou. Teším sa na nových spoluhráčov, ktorých veľmi dobre poznám, či už z ligy alebo reprezentácie. Poznám tiež trénera Madzina a viem, že ma bude vedieť zapracovať do systému. Najviac sa však teším na fanúšikov, ktorí sú v Leviciach skvelí a dúfam, že im budeme môcť priniesť čo najviac výhier. Verím, že budem vedieť pomôcť tímu skúsenosťami, ktoré som nadobudol počas dvoch rokov hrania za Inter,“ prezradila čerstvá posila Patriotov pre oficiálnu klubovú webstránku.



V predchádzajúcom ročníku si Abrhám prvýkrát vo svojej kariére zahral európske súťaže, konkrétne kvalifikáciu Ligy majstrov a skupinovú fázu Európskeho pohára. V drese Interu zasiahol celkovo do 35 duelov, priemerne v nich dosiahol 7,8 bodu, 1,3 doskoku a 1,9 asistencie. Okrem toho sa etabloval v reprezentácii. „Som veľmi rád, že David rozšíril našu slovenskú partiu. Myslím si a verím, že je vhodný typ hráča na to, čo v našom tíme potrebujeme. Už v Karlovke a neskôr aj na Interi ukázal, že je talentovaný hráč. Teším sa na spoluprácu,“ vyjadril sa k novej posile tréner Levíc Michal Madzin.



Abrhám je prvou posilou Patriotov pre novú sezónu. Vedeniu klubu sa tak hneď v úvode podarilo splniť prvý cieľ pritiahnuť do družstva ďalšieho perspektívneho Slováka. Tréner Michal Madzin má už k dispozícii na ďalšiu sezónu piatich Slovákov, všetci majú reprezentačné skúsenosti - Martina Bachana, Borisa Bojanovského, Viktora Juríčka, Šimona Krajčoviča a Samuela Volárika.