Reprezentačný rozohrávač Krajčovič posilou nemeckého Bremerhavenu

Bremerhaven 22. júla (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Šimon Krajčovič si prvýkrát vo svojej profesionálnej kariére vyskúša zahraničné angažmán. Dvadsaťosemročný rozohrávač sa upísal na rok s opciou druholigovému nemeckému klubu Eisbären Bremerhaven.



Krajčovič hájil v uplynulých šiestich rokoch farby Patriotov Levice, kde sa vypracoval na lídra tímu a hviezdu Niké Slovenskej basketbalovej ligy a aj na oporu reprezentačného tímu Slovenska. V žltozelených farbách sa stal dvakrát majstrom Slovenska (2018, 2022), vyhral Alpsko-jadranský pohár (2022), Slovenský pohár (2019) a získal ligové striebro a bronz. Vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča Final Four Alpsko-jadranského pohára, najlepšieho slovenského hráča základnej časti, získal viacnásobné ocenenie pre hráča mesiaca a zaradili ho do All Stars tímov základnej časti, respektíve play off.



Teraz ho čaká účinkovanie v deviatom tíme uplynulého ročníka nemeckej Pro A ligy. "Pro A je vzrušujúca a rýchla liga. Dúfam, že v tomto novom prostredí v Bremerhavene zažijem úspešný basketbalový rok," vyjadril sa Krajčovič pre oficiálnu klubovú webstránku.