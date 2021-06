Reprezentačný smečiar Lux mení Karlove Vary za Liberec

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenského volejbalového reprezentanta Marcela Luxa čaká tretia sezóna v českej extralige, po dvoch rokoch sa však z majstrovského Karlovarska sťahuje do Dukly Liberec, bronzového tímu uplynulého extraligového ročníka.



"Cítil som, že sa potrebujem posunúť ďalej, to bol hlavný dôvod na zmenu. S klubom sme sa však rozišli v dobrom. Neodchádzalo sa mi ľahko, Karlove Vary majú výborné športové zázemie," povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie 26-ročný smečiar, ktorý si za tím z kúpeľného mesta zahral aj v Lige majstrov. V prestížnej súťaži sa prezentoval výbornými výkonmi a v štatistikách po skupinovej fáze patril k najlepším hráčom celej súťaže.



Po sezóne uvažoval Lux aj nad odchodom z Česka ďalej do zahraničia. V hre boli ponuky z Francúzska, napokon však zakotvil v tradičnom armádnom klube zo severu Čiech, ktorý vo februári získal v Karlových Varoch národný pohár po finálovom triumfe práve nad domácim tímom. "Som rád, že som podpísal zmluvu s takým klubom, ako je Liberec. Ponuka ma oslovila, je to tím z prvej štvorky s vysokými ambíciami. Snažím sa vyberať si klub aj podľa toho, aby hral o najvyššie priečky, teším sa aj na európsky pohár," podotkol Lux, ktorý má v zbierke úspechov aj slovenský titul z roku 2015 s rodným Prešovom.



Liberec pred novou sezónou veľmi výrazne obmenil svoj káder. Z tímu trénera Michala Nekolu, ktorý povedie Duklu do trinástej sezóny za sebou, odišlo až desať hráčov vrátane slovenských reprezentantov Tomáša Kriška a Šimona Krajčoviča či českej legendy Jana Štokra. Okrem Luxa budú legionármi v družstve kubánsky smečiar Nivaldo, čiernohorský univerzál Pavičevič a francúzsky smečiar českého pôvodu Lukas Demar.



V májovej úspešnej kvalifikácii o postup na tohtoročné ME Lux novému reprezentačnému trénerovi Marekovi Kardošovi chýbal, keďže v prvý deň úvodného turnaja skupiny v Nitre podstúpil artroskopiu problémového kolena v Prahe, kde už niekoľko týždňov aj rehabilituje. "Operáciu som riešil narýchlo, po sezóne prišla takáto možnosť a nechcel som to odkladať, aby sa nestalo niečo horšie. Zatiaľ som nemal žiadne komplikácie, netreba však nič uponáhľať, rekonvalescencia si vyžaduje určitý čas. Samozrejme, rád by som bol späť na ihrisku čo najskôr. Ak dostanem pozvánku do prípravy pred šampionátom a budem zdravý, veľmi rád prídem," povedal 56-násobný reprezentant, ktorý štartoval na dvoch ME 2017 a 2019.



Počínanie spoluhráčov z národného tímu v kvalifikácii aj Zlatej európskej lige, samozrejme, pozorne sledoval. "S viacerými chalanmi som bol aj v kontakte, videl som všetky zápasy. Vnímal som ich nielen ako fanúšik, ale aj ako hráč, a keďže som to študoval aj v škole, trochu aj z trénerského hľadiska. Páčilo sa mi, že v hre nášho tímu bolo vidieť prepracovaný systém, nové taktické varianty, ktoré tréner Kardoš priniesol. V európskej lige dostali priestor mladší hráči, ale aj tam bolo v našej hre vidieť pokroky. Verím, že takto budeme pokračovať aj ďalej," zaželal si Lux, ktorý si okrem českej extraligy vyskúšal v drese Olsztynu aj poľskú PlusLigu.