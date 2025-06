Reprezentant SR Krajčovič zostáva v Giessene: Vedenie mi dôveruje

Giessen 7. júna (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Šimon Krajčovič zostáva súčasťou nemeckého Giessen 46ers. U účastníka druhej najvyššej súťaže pôsobí 31-ročný rozohrávač od sezóny 2023/2024.



Giessenu tesne ušla miestenka medzi nemeckou elitou, teraz by svoju misiu spolu s Krajčovičom chceli dotiahnuť do úspešného cieľa. „Je to náš mozog, líder a ústredná osobnosť. Jeho dôležitosť našich výkonov sa prejavovalo tak, že sme nehrali dobre, ak sa ani on nenachádzal v dobrej forme. Vďakabohu, často k tomu neprichádzalo,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku tréner tímu Branislav Ignjatovič.



Krajčovič odohral v predchádzajúcom ročníku 41 ligových duelov, priemerne v nich dosahoval 9,9 bodu, 3,1 doskoku a 5,2 asistencie. „Bolo to pre mňa ľahké rozhodnutie, aby som v Giessene zostal ďalšiu sezónu. Vedenie mi dôveruje, v klube sa cítim veľmi dobre a rovnako to je aj s našimi fanúšikmi, respektíve mestom. Teraz už len dúfať, že sa trénerovi podarí poskladať dobrý tím, aby sme mohli skončiť o čosi lepšie ako teraz. Urobím všetko, aby tomu tak bolo,“ povedal reprezentant Slovenska k podpisu nového kontraktu.