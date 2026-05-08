Reprezentant USA Cardoso si vyvrtol členok
Autor TASR
New York 8. mája (TASR) - Futbalový reprezentant USA Johnny Cardoso si päť týždňov pred štartom svetového šampionátu vyvrtol členok. Informoval o tom jeho zamestnávateľ Atletico Madrid. Španielsky klub však nezverejnil dĺžku absencie. Tohtoročné majstrovstvá sveta hostia USA, Kanada a Mexiko a štartujú 11. júna.
Podľa Atletica sa 24-ročný stredopoliar zranil počas tréningu a už začal s rehabilitáciou. V domácej súťaži čaká Atletico, kde pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, ešte štvorica duelov. V rámci Ligy majstrov dokráčali zverenci Diega Simeoneho do semifinále, kde ich v dvojzápase vyradil londýnsky Arsenal.
USA začnú domáci šampionát 13. júna proti Paraguaju, v D-skupine budú nasledovať duely proti Austrálii a Turecku. Cardoso odohral od svojho debutu v roku 2020 za reprezentačný A-tím 23 stretnutí. Správu priniesla agentúra AP.
