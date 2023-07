Reprezentant vo vodnom slalome Prskavec triumfoval v K1 v Krakove

EH - vodný slalom - K1:



finále



muži:

1. Jiří Prskavec (ČR) 88,21 s (0),

2. Martin Dougoud (Švaj.) +1,39 (0),

3. Joseph Clarke (V.Brit.) +1,59 (2),

..., 6. Jakub GRIGAR +3,53 (2), 9. Martin HALČIN +9,74 (2),

..., semifinále: 26. Adam GONŠENICA (všetci SR) +7,63 (0)



ženy:

1. Ricarda Funková (Nem.) 99,09 s (2),

2. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +1,97 (4),

3. Tereza Fišerová (ČR) +3,25 (0),

..., semifinále: 19. Eliška MINTÁLOVÁ +6,42 (2), 29. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) +56,90 (52)

Krakov 1. júla (TASR) - Český reprezentant vo vodnom slalome Jiří Prskavec zvíťazil v K1 mužov na III. európskych hrách v Krakove. Vo finále triumfoval s náskokom 1,39 sekundy pred Švajčiarom Martinom Dougoudom. Na pódiu ich doplnil tretí Brit Joseph Clarke (1,59 s). Medzi najlepšou desiatkou sa predstavili aj dvaja slovenskí reprezentanti, Jakub Grigar skončil šiesty a Martin Halčin deviaty. V ženskej kategórii získala zlato Ricarda Funková z Nemecka.Grigar začal agresívne a volil veľmi tesné prejazdy. Vyhol sa vážnym chybám, no zaznamenal dotyk na poslednej 21 protivodnej bránke a zaradil sa na priebežné druhé miesto za Brita Clarka. Prekonali ho ešte štyria pretekári. Na zisk bronzovej medaily mu chýbalo 1,94 s.povedal Grigar pre webstránku olympic.sk.Halčin zaváhal pred piatou bránkou, čo sa prejavilo na prvom medzičase, keď mal viac ako štvorsekundovú stratu. Nepodarilo sa mu zopakovať bezchybnú semifinálovú jazdu, keď dostal dvojsekundovú penalizáciu na. Na prvé miesto stratil 9,74 s. Podujatie je pre vodných slalomárov zároveň aj majstrovstvami Európy.zhodnotil Halčin svoju jazdu.Medzi ženami bola najrýchlejšia Funková, ktorá dosiahla čas 99,09 s. Druhá skončila domáca Klaudia Zwolinská s dvoma dotykmi, ktoré ju stáli víťazstvo. Tretia bola Češka Tereza Fišerová. V semifinále boli aj dve Slovenky, no Eliška Mintálová a ani Soňa Stanovská postup nevybojovali. Lepšia bola obhajkyňa zlata, ktorá s jednou chybou a časom 108,21 sekundy skončila na 19. pozícii, na najrýchlejšiu Nemku Elenu Lilikovú stratila 6,42 s. Na postup do finále jej chýbalo 3,35 s. Stanovská po päťdesiatsekundovej penalizácii obsadila 29. priečku (+56,90).