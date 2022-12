Hádzanári SR budú v Lipóte pokračovať v zdokonaľovaní systému

Nominácia hádzanárov Slovenska na sústredenie v maďarskom Lipóte (19. – 22. 12. 2022):



Brankári: Lukáš Ľuba (HC Sporta Hlohovec), Matúš Mitošinka (ŠKP Bratislava).



Pivoti: Matúš Moravčík (HC Dukla Praha), Marek Páleš (HK Kúpele Bojnice).



Krídla: Erik Fenár (Tatran Prešov), Tomáš Dévai (MHC Štart Nové Zámky), Juraj Briatka (HK Kúpele Bojnice), Daniel Polák (HK Agro Topoľčany).



Spojky: Jakub Prokop (Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.), Martin Potisk (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Marek Hlinka (Dukla), Marián Hajko (TJ Sokol Nové Veselí), Andrej Sloboda, Ivan Bystrický (obaja MŠK Považská Bystrica), Marek Korbel (ŠKP Bratislava), Marko Jurkovič (HáO TJ Slovan Modra).





Bratislava 20. decembra (TASR) - Mužská hádzanárska reprezentácia Slovenska sa zišla v pondelok popoludní v Lipóte. V maďarskom stredisku zotrvá do štvrtka na sústredení.uviedol podľa tlačovej správy SZH tréner Fernando Gurich, ktorý mal veľa práce so zostavením kádra. Ten sa v uplynulých dňoch neustále menil. Napokon sa v Maďarsku zišlo 16 hráčov.zhrnul absencie španielsky kouč, ktorý dá v národnom tíme príležitosť viacerým novým či staronovým hráčom. Jedným z nich je aj najlepší kanonier Niké Handball extraligy Juraj Briatka. „Veľmi ma potešilo, že ma tréneri povolali na zraz. Budem sa snažiť naplniť ich dôveru a uvidíme, ako to bude v budúcnosti,“ poznamenal J. Briatka.Slováci sa budú pripravovať na vystúpenie na medzinárodnom turnaji v rumunskom meste Oradea (28. - 29. 12. 2022), kde si v semifinále zmerajú sily s domácimi reprezentantmi a na druhý deň v dueli o konečné umiestnenie s jedným z dvojice Egypt - Alžírsko. Nominácia na turnaj bude známa tesne pred zrazom 27. decembra v Bratislave, odkiaľ následne odcestujú do Rumunska. Po Novom roku ich 8. januára čaká v Trnave previerka s Čiľanmi v Trnave a 14.-15. januára dvojzápas s Čechmi v Kutnej Hore.