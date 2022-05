Reprezentanti navštívili veľvyslankyňu, Šatan zasadil lipu

Helsinki 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti využili nedeľný voľný deň na MS vo Fínsku na návštevu veľvyslanectva SR v Helsinkách. Veľvyslankyňa Slavomíra Mašurová ich privítala na slávnostnom obede a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan zasadil na záhrade veľvyslanectva tradičný slovenský strom - lipu.



Výprava hokejovej reprezentácie prišla na slovenskú ambasádu v Helsinkách krátko pred druhou hodinou popoludní. Na stoloch s jedlom nechýbali ani tradičné slovenské jedlá. "Je nám veľkou cťou privítať na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helsinkách takýchto vzácnych hostí," povedala Mašurová vo svojom príhovore.



Vďaka teplému slnečnému počasiu si reprezentanti vychutnali obed na terase ambasády. "Konečne nejaká zmena. Bolo to pekné spestrenie dňa. Dal som si rezne aj dobrú hovädziu sviečkovicu," citoval portál hockeyslovakia.sk útočníka Samuela Takáča.



Potom sa uskutočnil slávnostný akt sadenia lipy na záhrade veľvyslanectva. Česť zasadiť nový strom mal prezident SZĽH. "Na našej krásnej záhrade lipa chýbala. Mali sme pochybnosti, či bude schopná prežiť vo fínskych podmienkach, ale vďaka pomoci miestnych sme prišli na to, že jestvuje prímorská lipa vhodná do helsinského klimatického podnebia. Takisto ako Peťa Vlhová má v Laponsku svojich sobov, Slovenský zväz ľadového hokeja bude mať na pôde ambasády v Helsinkách slovenský národný strom - lipu. Dúfame, že nie jedinú a poslednú," uviedla Mašurová.