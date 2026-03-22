Nedela 22. marec 2026Meniny má Beňadik
Reprezentanti SR v parastolnom tenise získali na úvod tri bronzy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Lignano Sabbiadoro 22. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise si na úvod nového súťažného ročníka vybojovali tri bronzové medaily na podujatí ITTF World Para Challenger v talianskom Lignane.

Vo štvorhre potvrdila príslušnosť k svetovej špičke dvojica Ján Riapoš a Peter Lovaš. V kategórii MD4 nestačila v semifinále na kórejskú dvojicu Jang Yeong-jin, Kim Hyeon-uk, s ktorou prehrala 0:3 na sety a napokon tak skončila na delenej tretej pozícii.

Lovašovi sa darilo aj v dvojhre, kde si vybojoval individuálny bronz. V semifinále kategórie MS2 nestačil na Španiela Daniela Rodrigueza tiež výsledkom 0:3. Slovenskú medailovú zbierku na tomto podujatí zavŕšil Boris Trávníček, na tretiu pozíciu dosiahol v kategórii MS4-5. Po veľkom boji prehral v semifinále s Francúzom Emericom Martinom 2:3.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?