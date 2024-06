Reprezentanti SR v plávaní Potocká a Duša budú štartovať v Paríži

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v plávaní Tamara Potocká a Matej Duša budú štartovať na OH v Paríži. Rozhodla o tom Slovenská plavecká federácia (SPF), ktorá obdržala univerzálne miestenky do plaveckých súťaží pre jedného muža a jednu ženu a vybrala si práve dvoch menovaných.



Limity Medzinárodnej plaveckej federácie (WA) na olympiádu sa nepodarilo splniť ani jednému slovenskému plavcovi, federácia však chce mať pod piatimi kruhmi čo najviac krajín. "Na základe najvyššej bodovej hodnoty výkonov boli na olympijské hry nominovaní Matej Duša a Tamara Potocká," uviedla generálna sekretárka SPF Ivana Lange.



Pred júnovými ME v Belehrade bola najlepšou Slovenkou Andrea Podmaníková, Potocká však v srbskej metropole podala výborné výkony. Vo finále motýľkarského šprintu skončila štvrtá, bronz jej ušiel o tri stotiny. V polohových pretekoch na 200 m stanovila nový národný rekord (2:12,42 min) a obsadila konečné piate miesto. "S výkonmi v Belehrade som maximálne spokojná, boli najlepšie v kariére. Nebude ľahké udržať formu a načasovať všetko tak, aby vyvrcholila na olympijských hrách. S trénerom však urobíme maximum, aby vydržala," citoval Potockú web olympic.sk.



Duša je momentálne najrýchlejší Slovák v bazéne. V Belehrade vybojoval 16. miesto na 50 m v. sp. s časom 22,33 s. "Teraz si trocha oddýchnem, potrénujem a doladím formu na olympijské hry. Raz to dám aj pod 22 sekúnd," verí si Duša.



Slovensko už má istých 25 miesteniek na OH 2024. Pod piatimi kruhmi sa predstavia aj strelci Juraj Tužinský, Patrik Jány, Danka Barteková, Vanesa Hocková, Zuzana Rehák Štefečeková a Marián Kovačócy, ďalej vodní slalomári Jakub Grigar, Eliška Mintálová, Matej Beňuš a Zuzana Paňková, cyklisti Nora Jenčušová a Lukáš Kubiš, atléti Gabriela Gajanová, Viktória Forsterová, Dominik Černý a Hana Burzalová, Robert Kubín vo windsurfingovej triede iQFOiL, zápasník Tajmuraz Salkazanov, boxerka Jessica Triebeľová, stolný tenista Wang Jang, džudista Marius Fízeľ, lukostrelkyňa Denisa Baránková a skejtbordista Richard Tury. Podľa neoficiálnych prepočtov by mala rozšíriť slovenskú výpravu aj tenistka Anna Karolína Schmiedlová na základe svojho postavenia v rebríčku WTA k 10. júnu. Jej účasť v Paríži musí ešte potvrdiť Medzinárodná tenisová federácia (ITF).