Reprezentanti vo vodnom slalome Halčin a Grigar postúpili do finále K1

Krakov 1. júla (TASR) - Dve z piatich slovenských lodí sa prebojovali do finále K1 na III. európskych hrách v Krakove vo vodnom slalome. O medaily zabojujú medzi mužmi Martin Halčin a Jakub Grigar, v semifinále neuspel Adam Gonšenica. Medzi kajakármi sa Eliška Mintálová a Soňa Stanovská nedostali medzi finálovú desiatku. Podujatie je pre vodných slalomárov zároveň aj majstrovstvami Európy.



Halčin dosiahol čas 90,95 s a postúpil čistou jazdou zo 6. miesta. Najlepší výkon predviedol Čech Jiří Prskavec (88,97). V bojoch o medaily sa prestaví aj Grigar, ktorý stratil na víťaza semifinále 3,04 s, čo stačilo na postupovú deviatu priečku. Gonšenica obsadil 26. pozíciu. Finále bolo na programe od 12.40 h.



Stanovská štartovala ako prvá v semifinále, no neprešla správne prvú bránku a po päťdesiatsekundovej penalizácii obsadila 29. priečku (+56,90). Mintálová mala lepší úvod, no stratila čas pred siedmou bránkou a postup stratila po chybe na "sedemnástke". Obhajkyňa zlata s časom 108,21 sekundy skončila na nepostupovej 19. pozícii, na najrýchlejšiu Nemku Elenu Lilikovú stratila 6,42 s. Na postup do finále jej chýbalo 3,35 s. Medzi najlepšiu desiatku sa prekvapujúco nedostala ani talianska reprezentantka Stefanie Hornová, ktorá skončila minulý rok na spoločnom prvom mieste s Mintálovou. Finále K1 žien bolo na programe od 13.10 h.



"Nebola to dobrá jazda. Trápila som sa s vodou. Nevychádzali mi najmä protivodné bránky, v nich som stratila veľa času. Na tejto trati musíte stále pádlovať a každé jedno zaváhanie sa vám vypomstí. Som sklamaná, ale taký je šport," povedala Mintálová pre webstránku olympic.sk.