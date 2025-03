Reprezentantka severskej kombinácii Westvold Hansenová získala zlato

MS v severskom lyžovaní - Trondheim



severská kombinácia - kompaktné preteky ženy (skoky na strednom mostíku + beh na 5 km): 1. Gyda Westvold Hansenová 13:42,9 min, 2. Ida Marie Hagenová (obe Nór.) +6,6 s, 3. Lisa Hirnerová (Rak.) +7,5, 4. Ingrid Laateová (Nór.) +33,4, 5. Jenny Nowaková (Nem.) +41,1, 6. Juna Kasaiová +41,4, 7. Haruka Kasaiová (obe Jap.) +51,1, 8. Nathalie Armbrusterová (Nem.) +1:02,6, 9. Marte Leinan Lundová (Nór.) +1:03,7, 10. Ema Volavšeková (Slov.) +1:04,1,... 37. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ (SR) +6:38,8



Trondheim 2. marca (TASR) - Reprezentantka Nórska v severskej kombinácii Gyda Westvold Hansenová získala v domácom prostredí zlato na majstrovstvách sveta v individuálnej súťaži so skokmi na strednom mostíku a behu na 5 km Gundersenovou metódou. Na druhej pozícii skončila jej krajanka Ida Marie Hagenová a bronz získala Rakúšanka Lisa Hirnerová. Slovenka Kira Mária Kapustíková obsadila 37. pozíciu.Dvadsaťdvaročná Nórka je zatiaľ jedinou víťazkou tejto disciplíny na svetovom šampionáte, na najvyšší stupienok vystúpila aj v rokoch 2021 a 2023. Spomedzi žien sa v severskej kombinácii stala v Trondheime najúspešnejšou športovkyňou, okrem zlata v individuálnej súťaži získala prvenstvo v miešaných tímoch a striebro v pretekoch s hromadným štartom." uviedla Westvold Hansenová v televíznom rozhovore.Bežecká časť sa skladala z dvoch dva a pol kilometrových okruhov, preto to bol v podstate šprint o medailové pozície. Laateovej priebežný náskok sa postupne znižoval, keď sa spojila trojica Hagenová, Hirnerová a Westvold Hansenová. Na méte 3,7 km sa už spojili s líderkou po skokanskej časti a bolo jasné, že z tohto kvarteta vzíde medailové poradie.Rozhodnutie prišlo v poslednom stúpaní, v ktorom pridala do vyššieho rýchlostného stupňa Westvold Hansenová a totálne sa odtrhla konkurentkám. V priebehu pár desiatok metrov nabrala sedemsekundový náskok a bez väčších problémov prišla do cieľa na prvej pozícii. V súboji o striebro zvíťazila Hagenová nad Hirnerovou.Kapustíková sa po vynikajúcej skokanskej časti, v ktorej obsadila 11. priečku, prepadala celkovým poradím, napokon prišla do cieľa so stratou 6:38,8 min na víťaznú Nórku.