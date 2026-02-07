< sekcia Šport
Reprezentantka SR Mištinová posilnila francúzsky Charnay
Mištinová nastúpila v tomto ročníku do ôsmich ligových stretnutí, v ktorých mala priemerne na svojom konte 17,3 bodu, 6,8 doskoku a 1,4 asistencie.
Autor TASR
Charnay 7. februára (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Miroslava Mištinová sa stala posilou účastníka najvyššej francúzskej súťaže Charnay Basket Bourgogne Sud. Dvadsaťosemročný krídelníčka prichádza do klubu z rumunského Rapidu Bukurešť.
Mištinová nastúpila v tomto ročníku do ôsmich ligových stretnutí, v ktorých mala priemerne na svojom konte 17,3 bodu, 6,8 doskoku a 1,4 asistencie. Podobné čísla mala aj v Európskom pohári (Eurocup), kde pomohla Rapidu k účasti v play off. Pre reprezentantku Slovenska je to piate zahraničné angažmán v kariére, doteraz si vyskúšala pôsobenie v poľskom Sosnovci, talianskom Campobasso, španielskej Zaragoze a Bukurešti. Svoj debut vo farbách Charnay by mohla absolvovať v sobotňajšom stretnutí proti Roche Vendee.
