Reprezentantka SR Tarkovičová posilnila poľskú Toruň

Toruň 10. júla (TASR) - Slovenská basketbalistka Stella Tarkovičová si v sezóne 2025/2026 zahrá v poľskej najvyššej súťaži. Dvadsaťpäťročná reprezentačná krídelníčka sa upísala Energe Toruň.



Tarkovičová hrala v predchádzajúcom ročníku druhú taliansku ligu, najskôr bola súčasťou A.S. Velcofin InterLock Vicenza a po pár dueloch sa presunula do Use Scotti Rosa Empoli. V 22 ligových stretnutiach mala priemer 9,9 bodu, 3,3 doskoku a 1,6 asistencie na zápas.



Toruň sa dostal v predošlej sezóne do štvrťfinále play off, kde nestačil na neskoršieho majstra Gdyňu. Pre Tarkovičovú to bude štvrtá zahraničná súťaž v jej kariére, v minulosti hrala tiež v Česku a Nemecku.