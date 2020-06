Reprezentantka vo vodnom póle Tamara Kolářová bude pôsobiť v Szentesi

Szentes 2. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom póle Tamara Kolářová bude v sezóne 2020/2021 pôsobiť v maďarskom klube Szentési VK. Informovala o tom Slovenská plavecká federácia (SPF) prostredníctvom facebooku.



Do ambiciózneho klubu prišla z konkurenčného Egeru, vo veku 17 rokov ešte bude pôsobiť aj v juniorskom tíme Szentesu. "Je to úžasný pocit byť súčasťou maďarského ženského tímu napriek môjmu juniorskému veku a faktu, že nie som Maďarka. Hlavný sponzor ligy totiž viac podporí družstvo bez cudziniek. V nasledujúcej sezóne spravím všetko pre to, aby som pomohla tímu, či už juniorskému alebo A-družstvu k dosiahnutiu želaných výsledkov," uviedla Kolářová pre SPF.