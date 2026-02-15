Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Reprezentantky Švédska v curlingu zdolali Veľkú Britániu

Britky Sophie Jacksonová a Rebecca Morrisonová reagujú po zápase ženského curlingu proti Švédsku na zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska si aj po svojom piatom stretnutí na turnaji v curlingu na ZOH 2026 držia ako jediné stopercentnú bilanciu. V nedeľu v Cortine d'Ampezzo zvíťazili nad obhajkyňami zlata z Veľkej Británie 10:7.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling

ženy - základná skupina - 6. hrací deň:

Japonsko - Kórejská republika 5:7, Dánsko - Taliansko 7:2, Veľká Británia - Švédsko 7:10, USA - Čína 6:5
.

