Reprezentantky Švédska v curlingu zdolali Veľkú Britániu
Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska si aj po svojom piatom stretnutí na turnaji v curlingu na ZOH 2026 držia ako jediné stopercentnú bilanciu. V nedeľu v Cortine d'Ampezzo zvíťazili nad obhajkyňami zlata z Veľkej Británie 10:7.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling
ženy - základná skupina - 6. hrací deň:
Japonsko - Kórejská republika 5:7, Dánsko - Taliansko 7:2, Veľká Británia - Švédsko 7:10, USA - Čína 6:5
