Slovenky získali striebro v skeete družstiev

ME - skeet družstiev žien:



finále: Taliansko - SLOVENSKO 6:0



o bronz: Veľká Británia - Česko 6:0







kvalifikácia:



1. Taliansko (Diana Bacosiová, Simona Scocchettiová, Martina Bartolomeiová) 219 b,

2. SLOVENSKO (Monika Štibravá, Vanesa Hocková a Lucia Kopčanová) 213+6 v rozstrele,

3. Veľká Británia (Amber Jo Rutterová, Emily Jane Hibbsová, Alexandra Anne Skeggsová) 213+5,

4. Česko (Barbora Šumová, Anna Šindelářová, Martina Kučerová) 210



Osijek 13. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v športovej streľbe Monika Štibravá, Vanesa Hocková a Lucia Kopčanová vybojovali strieborné medaily v skeete družstiev na majstrovstvách Európy. V stredajšom boji o zlato prehrali so suverénnymi Taliankami 0:6.Vo finále v chorvátskom Osijeku skončili rovnako ako v kvalifikácii na druhom mieste za Taliankami. Diana Bacosiová, Simona Scocchettiová a Martina Bartolomeiová v nej vyhrali s nástrelom 219 b. Slovenky trafili o šesť terčov menej, rovnako ako reprezentantky Veľkej Británie, no v následnom rozstrele ich zdolali 6:5.V dueli o zlato trafili favoritky v prvom kole všetkých dvanásť terčov a Slovenky nedokázali vyrovnať. V druhom stačilo Taliankam na výhru jedenásť a v treťom dokonca deväť terčov, keďže Slovenky minuli štyrikrát. Za výhru v každom kole sú dva body, za remízu jeden. Tím, ktorý ako prvý nazbiera šesť bodov, vyhrá.Kontroverzný bol súboj o bronz medzi Češkami a Veľkou Britániou. Rozhodcovia najprv po 3. kola udelili body ostrovankám a vyhlásili ich za víťazky so skóre 6:0. Následne neuznali ani protest českého trénera, ale po niekoľkých minútach, keď sa už Britky rozpačito tešili z bronzu, vrátili skóre späť na 4:0. Česky však druhú šancu nevyužili a medailu tak nakoniec naozaj získali ich súperky.