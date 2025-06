Repríza finále opäť pre Anglicko, Denia: Musím Leemu zablahoželať

Trnava 22. júna (TASR) - Španielskemu futbalovému trénerovi Santimu Deniovi nezostalo nič iné, ako zagratulovať svojmu náprotivkovi na lavičke Anglicka Leemu Carsleymu. Sobotná repríza finále ME hráčov do 21 rokov priniesla pre jeho zverencov a jedných z topfavoritov turnaja trpký koniec, keďže na Štadióne Antona Malatinského v Trnave podľahli obhajcom titulu 1:3 a ich účasť na šampionáte sa skončila pred bránami semifinále.



Španieli mali v sobotnom štvrťfinále čo oplácať. Vo finálovom zápase predchádzajúcich ME prehrali v gruzínskom Batumi s Angličanmi 0:1, na lavičke mužstiev vtedy pôsobili obaja tréneri. „Musím Leemu ešte raz zablahoželať, pretože nás opäť zdolal a mal dobrý systém,“ uviedol Denia pre portál uefa.com. Družstvo z Pyrenejského polostrova začalo aktívne, už v 2. minúte odpískal hlavný arbiter pokutový kop v jeho prospech, ale po pozretí videa ho odvolal. Krátko na to prišli dva rýchle góly Anglicka, keď sa presadili kapitán tímu James McAtee a Harvey Elliott. Španieli v závere polčasu vyvíjali tlak a po faule v šestnástke rozhodca nariadil už regulárnu penaltu, ktorú premenil Javi Guerra. V druhej polovici sa šance striedali na oboch stranách, no víťazstvo Anglicka spečatil z jedenástich metrov Elliot Anderson v nadstavenom čase.



Ani jedno z mužstiev nebolo vo svojich skupinách suverénne. Španielov potrápili v „áčku“ Slováci i Rumuni, víťazstvo v oboch zápasoch zachraňovali v závere, zatiaľ čo Angličania postúpili z „béčka“ so ziskom štyroch bodov. V sobotu však oba tímy predviedli atraktívne výkony. „Odštartovali sme inkasovaním dvoch gólov, čo bol zlý začiatok, ale zlepšili sme sa. Pred prestávkou sme dali gól a potom sme sa snažili až do konca. Je ťažké skončiť v tejto fáze, ale celkovo sme hrali dobre s dobrým herným štýlom,“ zhodnotil španielsky výkon stredopoliar Guerra.



Denia pripustil, že ich sobotný súper mal nesmiernu silu. „Majú veľmi silnú federáciu, národné tímy majú na najvyššej úrovni. Tiež majú veľmi dobrých hráčov vo veľkých kluboch. Bol to tesný zápas, v ktorom sme sa stratili, keď strelili dva góly a potom sme to doháňali. Hrajú dobre, majú vysoký pressing, sú dobrí fyzicky aj technicky a potom už ide len o detaily,“ povedal 51-ročný kormidelník. Carsley bol výkonom Anglicka doslova ohromený: „Hrali sme s veľkou slobodou, najmä v prvom polčase. Veľmi útočne a odolne pri neutralizácii španielskych hrozieb. Španielsko je naozaj dobrý tím a rád sledujem, ako hrá. Je to pre nás dobré víťazstvo. Myslím si, že tak 75 percent zápasu sme boli veľmi dobrí, dokonca vynikajúci. Stále nás však čaká viac a môžeme stavať na tom, čo sme dosiahli.“



V sobotu vypadol aj ďalší z ašpirantov na titul a jeden z najdominantnejších tímov základnej časti – Portugalsko. Víťazi C-skupiny mali v súboji s Holandskom výraznú prevahu, ich súper hral navyše od 21. minúty bez vylúčeného Rubena van Bommela. Po polhodine hry však nepremenil Geovany Quenda pokutový kop a šesť minút pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o postupe „oranjes“ striedajúci Ernest Poku. „Všetko, čo sme doteraz urobili od kvalifikácie, bolo chvályhodné, čo vôbec nebolo jednoduché. Čím vyššie sme sa dostali, tým ťažšie bolo udržať sa tam a dnešok bol toho príkladom. Reč je o ôsmich najlepších tímoch a v tejto fáze sa musíme držať blízko k dokonalosti, aby sme mohli pokračovať v súťaži. Musíme neustále ukazovať našu kvalitu. Občas sa nám darilo, ale v tomto zápase sme neboli takí silní,“ skonštatoval portugalský kouč Rui Jorge.



Súboj Anglicka s Holandskom je na programe v stredu a odohrá sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. „Ak mám byť úprimný, veľa som z hry Holandska nevidel, ale viem, že je to dobrý tím a v semifinále sú z nejakého dôvodu. Dáme si deň voľna a potom sa začneme pripravovať. Tešíme sa z víťazstva, ale teraz musíme svoje sústredenie prepnúť na semifinále,“ povedal ofenzívny stredopoliar McAtee na adresu nadchádzajúceho súpera. V košickom semifinále sa predstavia úspešnejší z dvojíc Dánsko - Francúzsko a Nemecko - Taliansko.