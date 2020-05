Reštart ukrajinskej ligy narušili pozitívne prípady koronavírusu

Kyjev 30. mája (TASR) - Najvyššia ukrajinská futbalová súťaž po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu opäť ožila. Z plánovaných šiestich víkendových zápasov 24. kola sa však nebude môcť uskutočniť nedeľný duel Karpaty Ľvov - Mariupoľ, pretože v domácom mužstve mal nešpecifikovaný počet hráčov a trénerov pozitívny test na koronavírus.



Vedenie ligy uviedlo, že hráči a členovia realizačného tímu posledného mužstva tabuľky boli pozitívne testovaní, hoci nejavili žiadne symptómy ochorenia COVID-19. Všetkých infikovaných dali do izolácie. Klub z Ľvova informoval, že ďalší hráči kádra podstúpia testy v pondelok.



Ukrajinskú ligu rozbehol sobotný duel Kolos - Desna. Bol to prvý zápas od 15. marca, keď súťaž stopol šíriaci sa koronavírus. Do konca sezóny zostáva odohral deväť kôl. Zápasy sa hrajú bez prítomnosti fanúšikov, na každom štadióne môže byť maximálne 200 ľudí. Informáciu priniesla agentúra AP.