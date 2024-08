Reus mieri do USA, s L.Angeles Galaxy podpísal dva a polročný kontrakt

Los Angeles 15. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Marco Reus sa stal hráčom Los Angeles Galaxy. S tímom zámorskej MLS podpísal kontrakt do decembra 2026 a prvýkrát v kariére bude na klubovej úrovni pôsobiť mimo svojej rodnej krajiny.



Reus na konci uplynulej sezóny odišiel z Borussie Dortmund, kde vrátane pôsobenia v mládežníckych kategóriách strávil viac než dve desaťročia. S klubom dvakrát triumfoval v Nemeckom pohári (2017, 2021) a trikrát v Nemeckom Superpohári (2013, 2014, 2019). Za Borussiu odohral celkovo 429 zápasov, v ktorých strelil 170 gólov a zaznamenal 131 asistencií. V rokoch 2018 až 2023 nosil kapitánsku pásku. Na konte má aj 48 štartov a 15 presných zásahov v drese národného tímu.



Po nepretržitých dvanástich rokoch sa však na jar obe strany dohodli, že nedôjde k predĺženiu zmluvy. Tridsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar tak do USA prišiel ako voľný hráč. "Marco Reus je hráč svetovej triedy, ktorý exceloval na najvyššej úrovni, vrátane účasti v dvoch finále Ligy majstrov a na majstrovstvách sveta s nemeckou reprezentáciou. Tešíme sa na jeho prínos," uviedol generálny manažér LA Galaxy Will Kuntz. Mužstvo je momentálne na čele MLS s dvojbodovým náskokom pred svojím mestským rivalom FC, ktorý má však dva zápasy k dobru. Informácie priniesla agentúra DPA.