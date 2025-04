Reus sa vracia do Dortmundu, bude údajne ambasádorom značky

Dortmund 22. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Marco Reus sa údajne vracia do Borussie Dortmund. Podľa regionálneho periodika Ruhr Nachrichten má v klube zastávať funkciu ambasádora značky.



Vrátane pôsobenia v mládežníckych kategóriách strávil Reus v Dortmunde viac než dve desaťročia. V rokoch 2018 až 2023 nosil kapitánsku pásku a s tímom získal päť trofejí. Od minulého leta hrá za Los Angeles Galaxy, s účastníkom zámorskej MLS má podpísaný kontrakt do konca budúceho roka.



Tridsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar by nebol jediný bývalý hráč, ktorý by sa do Dortmundu vrátil na post ambasádora značky, pripomenula agentúra DPA. V minulosti tak urobili Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich či Roman Weidenfeller.