Reusove zranenie nie je vážne a neohrozí jeho účasť na MS v Katare

Dortmund 18. septembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Marco Reus by mal stihnúť tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare. Jeho zranenie členka totiž nie je také vážne, ako sa sprvu javilo.



"Sobotňajšie vyšetrenia neodhalili zlomeninu. Má zranené väzy, ale nemalo by to ohroziť štart na majstrovstvách. Bude pauzovať tri či štyri týždne," povedal športový riaditeľ Borussie Dortmund Sebastian Kehl. Tridsaťtriročný ofenzívny stredopoliar si poranil členok v sobotňajšom derby so Schalke (1:0) a po dlhšom ošetrovaní na trávniku ho odniesli na nosidlách.



Kapitán Dortmundu vynechá piatkový zápas Ligy národov proti Maďarsku i pondelkový s Anglickom. Reus prišiel pre zranenia a zdravotné problémy o MS 2014, ktoré vyhralo práve Nemecko, a tiež EURO v roku 2016 a vlani. Informovala agentúra dpa.