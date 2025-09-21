< sekcia Šport
Reusserová získala titul v časovke žien, Jenčušová 25.
Prvý dúhový dres z MS 2025 patrí Reusserovej.
Autor TASR
Kigali 21. septembra (TASR) - Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke. V nedeľnej súťaži elite žien na šampionáte v Rwande triumfovala časom 43:09 minúty, keď nedala šancu svojim konkurentkám. Druhá Anna van der Breggenová na ňu stratila 52 sekúnd, ďalšia Holanďanka Demi Volleringová zaostala za víťazkou o minútu a päť sekúnd. Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová obsadila v konkurencii 44 štartujúcich 25. priečku (+5:23).
Prvý dúhový dres z MS 2025 patrí Reusserovej. Tridsaťštyriročná Švajčiarka predviedla na 31,2 km dlhej trase v okolí Kigali absolútne dominantný výkon. Trojnásobná majsterka Európy bola na MS v časovke dosiaľ dvakrát druhá, teraz pridala premiérový titul v jazde proti chronometru. O 13.45 h bola na programe časovka elite mužov.
Prvý dúhový dres z MS 2025 patrí Reusserovej. Tridsaťštyriročná Švajčiarka predviedla na 31,2 km dlhej trase v okolí Kigali absolútne dominantný výkon. Trojnásobná majsterka Európy bola na MS v časovke dosiaľ dvakrát druhá, teraz pridala premiérový titul v jazde proti chronometru. O 13.45 h bola na programe časovka elite mužov.
cestná cyklistika - MS v Rwande
časovka jednotlivcov
ženy elite (31,2 km): 1. Marlen Reusserová (Švaj.) 43:09 min, 2. Anna van der Breggenová +52 s, 3. Demi Volleringová (obe Hol.) +1:05 min, 4. Brodie Chapmanová (Austr.) +1:21, 5. Katrine Aalerudová (Nór.) +1:24, 6. Antonia Niedermaierová (Nem.) +1:29, ..., 25. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +5:23
časovka jednotlivcov
ženy elite (31,2 km): 1. Marlen Reusserová (Švaj.) 43:09 min, 2. Anna van der Breggenová +52 s, 3. Demi Volleringová (obe Hol.) +1:05 min, 4. Brodie Chapmanová (Austr.) +1:21, 5. Katrine Aalerudová (Nór.) +1:24, 6. Antonia Niedermaierová (Nem.) +1:29, ..., 25. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +5:23