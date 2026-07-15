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Réway pokračuje v kariére v SHL, posilnil Dubnicu
Tridsaťjedenročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 15. júla (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Réway sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. Účastník Tipos SHL o tom informoval v stredu na sociálnej sieti.
„S nesmiernou radosťou a hrdosťou oznamujeme, že dres HK Spartak Dubnica bude v sezóne 2026/2027 obliekať jeden z najkreatívnejších slovenských hokejistov – Martin Réway,“ oznámil dubnický klub na svojej facebookovej stránke. „Hráč s geniálnym hokejovým videním, famóznou technikou a nečakanými prihrávkami prichádza na Považie, aby sa stal motorom našej ofenzívy. Svoj neskutočný talent už v minulosti predviedol v reprezentačnom drese, v českej Sparte Praha, vo Švajčiarsku či v slovenskej extralige. Teraz je pripravený rozprúdiť hokejovú horúčku priamo u nás v Dubnici.“
Tridsaťjedenročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Za Liptákov stihol odohrať v minulej sezóne 20 stretnutí so ziskom 15 bodov (1+14).
„S nesmiernou radosťou a hrdosťou oznamujeme, že dres HK Spartak Dubnica bude v sezóne 2026/2027 obliekať jeden z najkreatívnejších slovenských hokejistov – Martin Réway,“ oznámil dubnický klub na svojej facebookovej stránke. „Hráč s geniálnym hokejovým videním, famóznou technikou a nečakanými prihrávkami prichádza na Považie, aby sa stal motorom našej ofenzívy. Svoj neskutočný talent už v minulosti predviedol v reprezentačnom drese, v českej Sparte Praha, vo Švajčiarsku či v slovenskej extralige. Teraz je pripravený rozprúdiť hokejovú horúčku priamo u nás v Dubnici.“
Tridsaťjedenročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Za Liptákov stihol odohrať v minulej sezóne 20 stretnutí so ziskom 15 bodov (1+14).