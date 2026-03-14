Rexová je po 1. kole slalomu na 4. mieste
Druhá Slovenka v štartovom poli Viktória Balážová nedokončila 1. kolo.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová figurovala po 1. kole slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 4. mieste. V doobedňajších pretekoch zaostala spoločne s navádzačom Matúšom Ďurišom o +5,26 sekúnd za najrýchlejšou Veronikou Aignerovou z Rakúska. Druhá Slovenka v štartovom poli Viktória Balážová nedokončila 1. kolo. Finálová jazda bola na programe od 13.00 h.