Rexová je po 1. kole slalomu na 4. mieste

Na snímke slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová. Foto: TASR - Michal Svítok

Druhá Slovenka v štartovom poli Viktória Balážová nedokončila 1. kolo.

Cortina d'Ampezzo 14. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová figurovala po 1. kole slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 4. mieste. V doobedňajších pretekoch zaostala spoločne s navádzačom Matúšom Ďurišom o +5,26 sekúnd za najrýchlejšou Veronikou Aignerovou z Rakúska. Druhá Slovenka v štartovom poli Viktória Balážová nedokončila 1. kolo. Finálová jazda bola na programe od 13.00 h.
